Μια ζωή σαν ταινία με τραγικό τέλος ήταν η σύντομη αλλά γεμάτη δημιουργία ζωή της Halyna Hutchins η οποία έπεσε νεκρή από τα χέρια του διάσημου ηθοποιού Άλεκ Μπάλντουιν κατά την διάρκεια των γυρισμάτων ταινίας.

Η Halyna Hutchins, ήταν η διευθύντρια φωτογραφίας, ένας εξαιρετικά ταλαντούχος άνθρωπος με πολλά βραβεία στο ενεργητικό της.

Γεννήθηκε στην Ουκρανία το 1979 σε μια Σοβιετική βάση στον Αρκτικό Κύκλο. Σπούδασε στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Κιέβου δημοσιογραφία και εργάστηκε αρχικά ως ερευνήτρια σε βρετανικά ντοκιμαντέρ. Μετακόμισε στο Λος Άντζελες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Halyna Hutchins (@halynahutchins)

Halyna Hutchins, ARCHENEMY’s DP, has a brilliant mind for light and texture. Her tastes and sensibility of what is cinematic were a huge asset for executing our style — the grimy but beautiful feeling I referred to as ROMANTIC BRUTALSM. pic.twitter.com/3QfLdcIPoh — Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) November 22, 2020

Θαύμαζε τους φωτογράφους όπως ο Christopher Doyle και ο Sergey Urusevskiy, και αποφάσισε να αλλάξει επαγγελματική κατεύθυνση. Εργάστηκε αρχικά ως βοηθός και έκανε και κάποιες ταινίες μικρού μήκους.

Την ξεχώρισε ο βραβευμένος με Emmy γνωστός φωτογράφος Robert Primes, και φοίτησε το American Film Institute Conservatory, το 2013 και αποφοίτησε 2 χρόνια αργότερα.

Sick and devastated to hear that my friend and rockstar cinematographer Halyna Hutchins was killed on set today in New Mexico. I don't have words to describe this tragedy. I want answers. I want her family to somehow find peace among this horrific, horrific loss. pic.twitter.com/ElAQNMuQvR — 𝖊𝖑𝖑𝖊 𝖘𝖕𝖎𝖉𝖊𝖗 🕷️🕸️ (@elleschneider) October 22, 2021

Ακολούθησαν αρκετές ταινίες όπως το Archenemy (2020), Darlin’, (2019) Blindfire, (2020) και The Mad Hatter(2021), among numerous short films.

Έβαλε την υπογραφή της και σε έξι επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς «A Luv Tale: The Series». Κέρδισε βραβείο για καλύτερη φωτογραφία το 2019 στο English Riviera Film Festival για την ταινία «Treacle».