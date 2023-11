Πέντε πρόωρα βρέφη βρέθηκαν νεκρά σε ένα νοσοκομείο της πόλης της Γάζας, που βρισκόταν στην καρδιά των εχθροπραξιών πριν από την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Την ανακοίνωση για τα νεκρά βρέφη στη Γάζα έκανε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Έως την παύση του πυρός, τα νοσοκομεία της μεγαλύτερης πόλης των παλαιστινιακών εδαφών βρίσκονταν στο στόχαστρο των ισραηλινών επιδρομών. Πολλά εξ αυτών εκκενώθηκαν, ορισμένα έπειτα από εντολή του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με γιατρούς.

«Οι δυνάμεις κατοχής άφησαν πέντε πρόωρα βρέφη στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης του νοσοκομείου Αλ Νασρ», ενός από τα μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία της Γάζας, δήλωσε ο γιατρός Άσραφ αλ Κίντρε.

«Οι στρατιώτες απαγόρευαν στους γιατρούς και τις οικογένειες να τα προσεγγίσουν και όταν οι γιατροί μπόρεσαν να μπουν στη ΜΕΘ χθες το βράδυ, βρήκαν τα πτώματά τους σε μερική αποσύνθεση», συμπλήρωσε.

Στη δημοσιότητα βγήκε και ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει την κατάσταση που αφέθηκε το νοσοκομείο και τις σορούς των πρόωρων βρεφών.

Decomposed bodies of children and babies left to die under threat of weapons of the Israeli army who forced the medical staff and the families to evacuated the Al-Nasser Hospital in the northern Gaza Strip. pic.twitter.com/rso5Th575o