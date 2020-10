Χαμός με την μύγα του Πενς στο ντιμπέιτ των αντιπροέδρων

Μία… μύγα φαίνεται πως ήταν ο απόλυτος νικητής στο ντιμπέιτ των αντιπροέδρων των ΗΠΑ. Παρά τη σκληρή «μάχη» που έδωσαν, το βράδυ της Τετάρτης, ο Μάικ Πενς και η Καμάλα Χάρις, οι χρήστες των social media ξεχώρισαν την παρουσία μίας μύγας που κάθισε στο κεφάλι του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για περισσότερο από δύο λεπτά.

Οι υποψήφιοι αντιπρόεδροι των επερχόμενων αμερικανικών εκλογών «διασταύρωσαν τα ξίφη τους» με αρκετές εντάσεις. Ο Μάικ Πένς και η Καμάλα Χάρις αν και συζήτησαν για φλέγοντα ζητήματα όπως η αντιμετώπιση της πανδημίας, την οικονομία και τον ρατσισμό, την παράσταση έκλαψε η μύγα που «βολεύτηκε» στα μαλλιά του Πενς.

Την παρουσία του απρόσκλητου αυτού επισκέπτη σχολίασαν πολιτικοί αναλυτές, ρεπόρτερ, δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες, ακόμα και ο ίδιος ο υποψήφιος πρόεδρος των Δημοκρατικών. Όλοι εκφράστηκαν με χιούμορ για τη μύγα που έδωσε έναν άλλο «τόνο» στην αντιπαράθεση μεταξύ των σημαντικών πολιτικών προσώπων, ενόψει των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Το περιστατικό με τη μύγα πήρε τέτοιες διαστάσεις στα social media που το έντομο απέκτησε και δικό του λογαριασμό στο Twitter, μέσω του οποίου τάσσεται και η Καμάλα Χάρις.

Ο επίσημος λογαριασμός του ίδιου του αντιπροέδρου Μπάιντεν ανέβασε μια φωτογραφία που τον δείχνει «ετοιμοπόλεμο» με μια… μυγοσκοτώστρα στο χέρι: «Δώστε 5 δολάρια για να κάνετε αυτή την καμπάνια να πετάξει», γράφει η λεζάντα της φωτογραφίας.

Ορισμένοι χρήστες του Twitter σε αναρτήσεις τους ζητούσαν να μιλήσει και το έντομο. «Αφήστε τη μύγα να μιλήσει», έγραφαν.

Ο πολιτικός αναλυτής Μπιλ Κρίστολ σε ανάρτησή του στο Twitter με αρκετό χιούμορ τοποθέτησε τη μύγα στη δεύτερη θέση της τηλεμαχίας.

«Θέλω να πω ότι αυτή είναι η πρώτη τηλεμαχία που έχω δει, στην οποία ένα έντομο γυρίζει γύρω από το κεφάλι του ενός υποψηφίου για 2-3 λεπτά. Και δε νομίζω ότι μπορούμε να αφήσουμε αυτή τη βραδιά να περάσει, χωρίς να το αναφέρουμε αυτό», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter o ρεπόρτερ Όλιβερ Ντάρσι.

Chris Wallace: “I do want to say it is the first debate I have seen with a bug crawling around on one of the candidate’s head for 2-3 minutes, and I don’t think we can let this evening go without mentioning that.”