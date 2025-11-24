Χαμός στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας: Ακροδεξιά γερουσιαστής εμφανίστηκε με μπούρκα ζητώντας την απαγόρευσή της

Σάλος στην Αυστραλία με την ακροδεξιά γερουσιαστή Πολίν Χάνσον που εμφανίστηκε στο κοινοβούλιο φορώντας μπούρκα, σε μια προσπάθεια να προωθήσει την κατάργηση του μουσουλμανικού ενδύματος σε δημόσιους χώρους. Η κίνησή της προκάλεσε αντιδράσεις από μουσουλμάνους γερουσιαστές που την κατηγόρησαν για ρατσισμό.

Η ίδια είναι υπέρ της απαγόρευσης της μουσουλμανικής ενδυμασίας στους δημόσιους χώρους και η αμφίεσή της μέσα στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας προκάλεσε οργή, με μουσουλμάνους γερουσιαστές να την κατηγορούν για ρατσισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χάνσον φόρεσε τη μπούρκα επειδή δεν υποβλήθηκε το νομοσχέδιο που θα την απαγόρευε στους δημόσιους χώρους της Αυστραλίας. Μόλις μπήκε στην αίθουσα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, με τη συνεδρίαση να διακόπτεται, αφού η ίδια αρνήθηκε να τη βγάλει.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που η Χάνσον προβαίνει σε αυτή την κίνηση.

«Αυτή η γερουσιαστής είναι ρατσίστρια και επιδεικνύει ωμό ρατσισμό» είπε η μουσουλμάνα Μεχρίν Φαρούκι, γερουσιαστής των Πρασίνων από την πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά της, η μουσουλμάνα Φατίμα Πάιμαν, μια ανεξάρτητη βουλευτής από την πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, χαρακτήρισε «επαίσχυντη» την κίνηση της Χάνσον.



Τόσο η Πένι Γουόνγκ, η αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας των κυβερνώντων κεντροαριστερών Εργατικών στη Γερουσία, όσο και η Αν Ράστον, αναπληρώτρια επικεφαλής της αντιπολίτευσης, καταδίκασαν την ενέργεια.

Η Γουόνγκ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της Χάνσον «ανάξια μέλους της Γερουσίας» και κατέθεσε πρόταση για την αποβολή της από την αίθουσα επειδή δεν έβγαλε την μπούρκα όταν της ζητήθηκε. Μετά την επίμονη άρνηση της Χάνσον να αποχωρήσει, η συνεδρίαση διακόπηκε.

Η Χάνσον, γερουσιαστής του Κουίνσλαντ, έγινε γνωστή τα χρόνια του ’90 λόγω της σκληρής αντίθεσής της στη μετανάστευση από την Ασία και στους αιτούντες άσυλο. Αντιμάχεται εδώ και χρόνια τη μουσουλμανική ενδυμασία και είχε φορέσει ξανά μπούρκα στο κοινοβούλιο το 2017 ζητώντας τότε εθνική απαγόρευση.

Το κόμμα της One Nation κατέχει πλέον τέσσερις έδρες στη Γερουσία, έχοντας ενισχύσει τα ποσοστά του στις εκλογές του Μαΐου, σε κλίμα ανόδου της ακροδεξιάς και της αντιμεταναστευτικής πολιτικής στην Αυστραλία.

Σε ανάρτηση στο Facebook μετά το επεισόδιο, η Χάνσον δήλωσε ότι η ενέργειά της ήταν πράξη διαμαρτυρίας γιατί η Γερουσία απέρριψε το νομοσχέδιό της. «Αν το κοινοβούλιο δεν θέλει να την απαγορεύσει, τότε θα φοράω αυτή τη ριζοσπαστική, καταπιεστική και μη θρησκευτική ενδυμασία, που θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και τα δικαιώματα των γυναικών, μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο, ώστε κάθε Αυστραλός να καταλάβει τι διακυβεύεται. Αν δεν θέλουν να τη φοράω – να απαγορεύσουν τη μπούρκα».