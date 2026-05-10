Χανταϊός: Έδεσε στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο – Αυξημένα μέτρα προστασίας για την επιχείρηση αποβίβασης των επιβαινόντων

30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν εντός του κρουαζιερόπλοιου και θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία όπου θα γίνει και απολύμανση
Το κρουαζιερόπλοιο / REUTERS
Γύρω στις 07:00 το πρωί της Κυριακής (10.05.2026) έδεσε το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στην Τενερίφη με τους επιβάτες να παραμένουν υπό αποκλεισμό, ώστε να σταματήσει η μετάδοση του χανταϊού. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς βρέθηκε στο ισπανικό νησί προσπαθώντας να καθησυχάσει τους κατοίκους ότι δεν θα υπάρξει περεταίρω διασπορά, μετά τους θανάτους των 3 ανθρώπων μέσα στο πλοίο.

«Δεν είναι συνηθισμένο για μένα να μιλώ στους ανθρώπους μιας μόνο κοινότητας, αλλά σήμερα αισθάνομαι ότι είναι απαραίτητο», είπε χαρακτηριστικά ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, διαβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται για νέο COVID και ότι το πρωτόκολλο ασφαλείας που θα τηρηθεί δεν προβλέπει επαφή με τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου.

«Η Τενερίφη έχει επιλεγεί επειδή διαθέτει την ιατρική ικανότητα, την υποδομή και την ανθρωπιά», συνέχισε ο Τέντρος. 

Στο λιμάνι της Γραναδίλλια το MV Hondius / REUTERS/Pedro Nunes

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΠΟΥ, έχουν καταγραφεί 8 κρούσματα που συνδέονται με το πλοίο, 6 εκ των οποίων είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένα. Ωστόσο, ο Τέντρος τόνισε ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει «χαμηλός» .

Το πλοίο έχει δέσει στο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίλλια, όπου μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε «σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα, μέσω ενός πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου» και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους.

Σε καραντίνα και για τεστ οι επιβαίνοντες

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επιβάτες με συμπτώματα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο.

Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία θα στείλουν αεροπλάνα για να επαναπατριστούν οι πολίτες τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει δύο ακόμη αεροπλάνα για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβεβαιώσει πτήσεις έκτακτης ανάγκης για πολίτες εκτός ΕΕ των οποίων οι χώρες δεν μπόρεσαν να στείλουν αεροπλάνο.

Έτοιμα τα αεροσκάφη για την μεταφορά των επιβατών / REUTERS/Pedro Nunes

Οι 22 Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία, μόλις επαναπατριστούν. Οι Αμερικανοί θα σταλούν στη Νεμπράσκα για καραντίνα και τεστ.

Αν και οι περισσότεροι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το πλοίο, 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν εντός του και θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία, δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία.

Οι αποσκευές και η σορός επιβάτη θα παραμείνουν στο πλοίο που θα απολυμανθεί στην Ολλανδία.

