Για ακόμη μια φορά έχει μπει σε… μπελάδες ο Χάντερ Μπάιντεν γιος του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, καθώς έχει καταγραφεί σε βίντεο να ισχυρίζεται πως Ρώσοι έμποροι ναρκωτικών έκλεψαν τον υπολογιστή του!

Ο Χάντερ Μπάιντεν ισχυρίστηκε ότι Ρώσοι έμποροι ναρκωτικών τού έκλεψαν έναν φορητό υπολογιστή για να τον εκβιάσουν, όταν βρισκόταν σε ξενοδοχείο στο Λας Βέγκας, έχοντας πάρει υπερβολική δόση ουσιών, όπως έγινε γνωστό τις τελευταίες ώρες.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της «Daily Mail», ο Χάντερ Μπάιντεν φαίνεται να έχει καταγράψει τη σεξουαλική συνεύρεσή του με μια φερόμενη πόρνη σε βίντεο, καθώς και τη συνομιλία που είχαν στη συνέχεια, στην οποία αποκάλυψε ότι είχε ξοδέψει πολλά χρήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Λας Βέγκας, που διήρκεσε για 18 ημέρες, καθώς θα πήγαινε «από τη μια σουίτα στην άλλη».

Στην υποτιθέμενη συνομιλία, ο Χάντερ Μπάιντεν φέρεται επίσης να μοιράζεται πώς ορισμένοι «Ρώσοι έμποροι ναρκωτικών» τού έκλεψαν τον φορητό υπολογιστή του, κάποια στιγμή το καλοκαίρι του 2018, και η συσκευή λέγεται πως περιείχε σεξουαλικά βίντεο.

Μάλιστα, στο σχετικό βίντεο ο Χάντερ Μπάιντερ λέει αναφερόμενος σε καταγραφές σεξουαλικού περιεχομένου: «Έχουν βίντεο που κάνω το ίδιο. Έχουν βίντεο που κάνω σεξ!».

Αφού η «ιερόδουλη» αναρωτήθηκε αν ο γιος του Τζο Μπάιντεν, Προέδρου των ΗΠΑ, ανησυχούσε για τυχόν εκβιασμό, εκείνος απάντησε «ναι, με κάποιον τρόπο, ναι».

Επίσης, ο ίδιος φέρεται να λέει χαμηλόφωνα σύμφωνα με το προαναφερθέν δημοσίευμα: «Ο πατέρας μου [ακατάληπτο] είναι υποψήφιος για την Προεδρία. Αυτός είναι. Μιλάω γι’ αυτό συνέχεια. […] Αν το κάνουν, ξέρει επίσης ότι βγάζω πάρα πολλά δολάρια».

Το εν λόγω βίντεο, πάντως, δόθηκε στη δημοσιότητα από την «Daily Mail».

