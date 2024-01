Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ προειδοποίησε το Ισραήλ για «μάχη μέχρις εσχάτων» εάν κηρύξει τον πόλεμο στον Λίβανο, την επομένη της δολοφονίας του δεύτερου στην ιεραρχία της παλαιστινιακής Χαμάς στη Βηρυτό. «Δεν φοβόμαστε τον πόλεμο… Όποιος διανοηθεί τον πόλεμο μαζί μας, θα το μετανιώσει», διεμήνυσε ο σεΐχης Χασάν Νασράλα.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ένα 24ωρο μετά το πλήγμα που αποδίδεται στο Ισραήλ και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Σάλεχ αλ Αρούρι και άλλων πέντε στελεχών της Χαμάς σε ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, ο Χασάν Νασράλα υπογράμμισε ότι η δολοφονία του Σάλεχ αλ Αρούρι συνιστά «επικίνδυνο έγκλημα» που διαβεβαίωσε ότι «δεν θα μείνει ατιμώρητο».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) δεν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στη Βηρυτό, αλλά γνωστοποίησαν ότι προετοιμάζονται «για όλα τα σενάρια» μετά από αυτήν.

Μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η Χεζμπολάχ εξαπολύει σχεδόν καθημερινά επιθέσεις εναντίον θέσεων του ισραηλινού στρατού κοντά στα σύνορα. Στη διάρκεια των εχθροπραξιών του τελευταίου μήνα στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 120 μαχητές της Χεζμπολάχ και περίπου 20 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων τριών δημοσιογράφων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Το Ισραήλ κρύβει τους χιλιάδες νεκρούς στρατιώτες του στα σύνορα με τον Λίβανο», ισχυρίστηκε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, μιλώντας για τη δολοφονία του «Νο2» της Χαμάς, λέγοντας ότι ο θάνατος του Σάλεχ αλ Αρούρι ήταν αποτέλεσμα «κατάφωρης ισραηλινής επιθετικότητας».

Κυματίζοντας την κίτρινη σημαία της Χεζμπολάχ, τεράστια πλήθη συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν τον Νασράλα, ο οποίος την τρίτη του ομιλία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Χασάν Νασράλα άρχισε την ομιλία του αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους που έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, τον Λίβανο, το Ιράκ και την Υεμένη.

Χαιρετίζει «όλους εκείνους τους μάρτυρες που έπεσαν στο δρόμο για την Ιερουσαλήμ» και τις οικογένειές τους. «Τους λέμε ότι το αίμα, οι θυσίες και η υπομονή σας θα έχουν μόνο καλά αποτελέσματα για την Παλαιστίνη και τον Λίβανο, τη Συρία και το Ιράκ και ολόκληρη την περιοχή».

