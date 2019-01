Χαστούκι Τραμπ στον Ερντογάν: Θα σας καταστρέψουμε οικονομικά αν επιτεθείτε στους Κούρδους

Μέσω του αγαπημένου του twitter Ο Τραμπ προειδοποίησε και τους Κούρδους να μην προκαλούν την Τουρκία, όμως έστεθιλε σαφές μήνυμα στον Ερντογάν ότι οι ΗΠΑ δεν θα ανεχθούν νέα… επιχείρηση ειρήνης, εναντίον των Κούρων, λέγοντας ότι θα καταστραφεί η οικονομία της Τουρκίας.

Επί της ουσίας ο Τραμπ βλέπει ότι η κατάσταση που τείνει να δημιουργηθεί θα είναι τουλάχιστον εκρηκτική και έτσι προαναγγέλλει ότι η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων θα αργήσει, αναστέλλοντάς την επί της ουσίας, ενώ ταυτόχρονα λέει ότι θα δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας 30 χιλιομέτρων… αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες…

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ιανουαρίου 2019