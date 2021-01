Χάθηκε η Βασίλισσα των Κορακιών του Πύργου του Λονδίνου και τρομοκρατήθηκαν οι Βρετανοί

Η βασίλισσα των κορακιών του Πύργου του Λονδίνου αγνοείται εδώ και εβδομάδες, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Πύργου που δεσπόζει επάνω από τον Τάμεση.

Ο εκπρόσωπος έσπευσε να διευκρινίσει ότι τα κοράκια που ζουν στον Πύργο παραμένουν επτά, γεγονός που αποτελεί αναγκαίο όρο για να αποτραπεί η πτώση του βασιλείου, σύμφωνα με τον θρύλο.

Η Μερλίνα, που περιγράφεται ως ένα πουλί ανεξάρτητου χαρακτήρα, έχει εξαφανισθεί εδώ και πολλές εβδομάδες. Και αυτό είναι δυσοίωνο, διότι, σύμφωνα με τον θρύλο, εάν όλα τα κοράκια εγκαταλείψουν τον Πύργο, το βασίλειο θα καταρρεύσει και η χώρα «θα βυθισθεί στο χάος». Σύμφωνα με βασιλικό διάταγμα που εκδόθηκε από τον Κάρολο ΙΙ το 1630, πρέπει πάντα να υπάρχουν έξι κοράκια στον Πύργο.

Ο πύργος του Λονδίνου, όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα του στέμματος, εξέδωσε ανακοίνωση για να καθησυχάσει τους Βρετανούς. «Αυτήν την στιγμή έχουμε εδώ στον πύργο επτά κοράκια, ένα περισσότερα από τα απαιτούμενα έξι».

Από το 2007, οπότε εισήλθε στην παρέα των κορακιών, η Μερλίνα ήταν η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ακόμη και όταν το έσκαγε, μέχρι σήμερα πάντα επέστρεφε στους φίλους της Πόπι, Εριν, Τζούμπιλι, Ρόκι, Χάρις, Γκριπ και Τζόρτζι. Ο υπεύθυνος Κρις Σκάιφε φοβάται ότι η Μερλίνα ανέβηκε για πάντα στον ουρανό.

«Η Μερλίνα είναι ένα κοράκι με ανεξάρτητο πνεύμα που είχε φύγει από τον Πύργο πολλές φορές, αλλά είμαι φίλος της και πάντα επέστρεφε. Αλλά αυτήν την φορά δεν το έκανε και φοβάμαι ότι δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας».

Ακόμη κι αν η απειλή κατάρρευσης του βασιλείου δεν είναι παρά θρύλος, ο υπεύθυνος για τα κοράκια του Πύργου είναι προσεκτικός: «Έχουμε εδώ στον Πύργο του Λονδίνου επτά κοράκια, έξι βάσει του βασιλικού διατάγματος και ένα επιπλέον, άρα, προς το παρόν, όλα καλά».

