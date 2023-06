Εξερράγη σήμερα στις 17:44 ώρα Ελλάδος το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού γεωλογικού ινστιτούτου (USGS).

Λάβα ξεπηδάει από τον κρατήρα του Κιλαουέα, το οποίο είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο.

To USGS ανέβασε το επίπεδο συναγερμού από «πορτοκαλί» σε «κόκκινο» έως ότου αξιολογήσει την ηφαιστειακή δραστηριότητα. «Για την ώρα, η δραστηριότητα περιορίζεται στον κρατήρα, οι κίνδυνοι θα επανεκτιμηθούν καθώς εξελίσσεται το φαινόμενο», αναφέρει.

Το ηφαίστειο Κιλαουέα εξερράγη για τελευταία φορά τον Ιανουάριο, με τη δραστηριότητα να συνεχίζεται μέχρι τον Μάρτιο.

BREAKING: #Kilauea is erupting on the Big Island of #Hawaii.



The eruption began at 4:44 a.m. HST.



Sulfur dioxide and water vapor spewed from the volcano are reacting to produce vog, or volcanic smog, which can have adverse health effects. Volcanologists still assessing risks. pic.twitter.com/AnkFXcOu8R