Λήξη συναγερμού στη Χάβρη αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ σχετικά με τη δραματική υπόθεση ομηρίας σε τράπεζα της πόλης αυτής της βόρειας Γαλλίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες μέσων ενημέρωσης από τη Χάβρη ο ένοπλος άνδρας παραδόθηκε στους αστυνομικούς, αφού προηγουμένως “απελευθέρωσε και τους 6 ανθρώπους που κρατούσε ομήρους” σε τράπεζα της πόλης.

France:

An armed man took hostages in a bank in downtown Le Havre.

The 34-year-old man is reportedly already known for his Islamist radicalization and has psychiatric issues.

According to RTL, he referred to Palestine in his demandshttps://t.co/4g9q5JsibY — Francesco Marone (@f_marone) August 6, 2020

Αστυνομικές πηγές, που επικαλείται η ιστοσελίδα france24.com, υποστηρίζουν ότι ο δράστης είχε ισλαμιστικούς δεσμούς. Ένας εκπρόσωπος της εθνικής αστυνομίας δήλωσε στο Reuters ότι ο ένοπλος κρατούσε, αρχικά, έξι ομήρους στην τράπεζα, αλλά δύο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Δεν είναι σαφές εάν ένα τρίτο άτομο απελευθερώθηκε ή διέφυγε.

LIVE: Live from Le Havre as suspect holds hostages inside bank https://t.co/4eQldt5PsG via @YouTube @WatchWithWayne — Bee Keeper@Morris Saltikoff (@MorrisSaltikoff) August 6, 2020

Ο ίδιος εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι ο όμηρος ήταν ένας 34χρονος άνδρας με ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας. Το όπλο του άνδρα ήταν ένα πιστόλι, είπε.

UPDATE: Le Havre hostage-taker surrenders to police, no injuries reported#SputnikUpdates https://t.co/ZAwLhxyiJH — Sputnik (@SputnikInt) August 6, 2020

Μία από τις δύο αστυνομικές πηγές ανέφερε ότι ο απαγωγέας είναι γνωστός στις αρχές και το όνομά του συγκαταλέγεται σε λίστα παρακολούθησης.

Armed "man" holds 6 people hostage in France’s port city of Le Havre.He subsequently freed two of his captives but continued to hold the other four.Police are on scene. pic.twitter.com/Ru6GAl6XOc — Dala FM Kenya (@dalafmKenya) August 6, 2020

“Γνωρίζουμε ότι έχει ριζοσπαστικοποιηθεί και πάσχει από σοβαρή ψυχιατρική ασθένεια”, δήλωσε στο Reuters ο Yves Lefebvre, επικεφαλής της αστυνομικής ένωσης SGP Unite.

JUST IN:

Hostage taker who demanded ‘freedom for Palestinians’ surrenders to police in France’s Le Havre



MORE: https://t.co/drOa41LZev pic.twitter.com/LKI56aQsji August 6, 2020

Η Χάβρη είναι μια πόλη περίπου 170.000 ανθρώπων, σχεδόν 200 χλμ. βορειοδυτικά του Παρισιού. Δήμαρχος είναι ο Edouard Philippe, πρώην πρωθυπουργός του Γάλλου προέδρου Μακρόν.

πηγή: france24.com