Στις φλόγες η Χερσόνησος Καλλίπολης στη βορειοδυτική Τουρκία. Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη δασική πυρκαγιά, μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην ιστορική Χερσόνησο Καλλίπολης τα δρομολόγια των πλοίων στα Στενά των Δαρδανελλίων έχουν ανασταλεί.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, όμως, το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber μεταδίδει ότι εκκενώνονται τα χωριά Γιάλοβα και Κουμκόι, τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την περιοχή στην οποία ξέσπασε η φωτιά. Δεν είναι σαφές πώς ξεκίνησε ή ποια είναι η έκτασή της.

Hundreds of firefighters were working to extinguish a forest fire in northwest Turkey’s Gallipoli peninsula on Monday, state-owned Anadolu news agency said, adding maritime traffic in the Canakkale straits was suspended due to the blaze. #Mnews #news #Turkey #Gallipoli pic.twitter.com/xfpc2O6mkq

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή της Καλλίπολης τροφοδοτούν τις φλόγες, ενώ ένα πυκνό σύννεφο καπνού καλύπτει το νότιο τμήμα της χερσονήσου, δείχνουν τα πλάνα που μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

