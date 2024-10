Χεζμπολάχ: Έτσι αποσυντονίσαμε το Ισραήλ και χτυπήσαμε με drone τη στρατιωτική βάση

Τον τρόπο με τον οποίο η Χεζμπολάχ κατάφερε να πραγματοποιήσει την Κυριακή (13.10.24) το αιματηρό χτύπημα εναντίον της στρατιωτικής βάσης στη Μπινγιαμίνα του βόρειου Ισραήλ, από την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν πάνω από 67, σε ένα από το φονικότερα χτυπήματα από τις 23 Σεπτεμβρίου εξηγεί η σιιτική οργάνωση.

Σύμφωνα τη Χεζμπολάχ, τα μέλη της εκτόξευσαν «σμήνος drones με εκρηκτικά» εναντίον του κέντρου εκπαίδευσης, αφιερώνοντας την επίθεση στη μνήμη του επικεφαλής της Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου από ισραηλινό πλήγμα κοντά στη Βηρυτό.

Σε άλλη ανακοίνωση σήμερα, Δευτέρα το σιιτικό κίνημα έκανε λόγο για μια «περίπλοκη επιχείρηση». Εξήγησε ότι εκτόξευσε ταυτόχρονα δεκάδες πυραύλους εναντίον διάφορων στόχων στις επαρχίες Ναχαρίγια και Άκρα με στόχο «να αποσυντονίσει τα ισραηλινά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας».

Με αυτό τον τρόπο τα drones «κατάφεραν να περάσουν απαρατήρητα από τα ραντάρ της αντιαεροπορικής άμυνας και να φτάσουν στον στόχο τους, στο κέντρο εκπαίδευσης», εξήγησε η Χεζμπολάχ.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δύο drones εντοπίστηκαν από ελικόπτερα των IDF, τα οποία κατέρριψαν το ένα και λανθασμένα θεώρησαν ότι αναχαιτίστηκε και το δεύτερο drone, επειδή χάθηκε από τα ραντάρ τους, ωστόσο στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι το δεύτερο drone πέταξε σε πολύ χαμηλό υψόμετρο για να γλιτώσει από την ισραηλινή αεράμυνα και έπειτα χτύπησε την στρατιωτική βάση.

Αναλυτές αναφέρουν ότι το drone που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την επίθεση στο Ισραήλ πιστεύεται ότι είναι το Mirsad-1, το οποίο κατασκευάζει και αναπτύσσει η Χεζμπολάχ για περισσότερες από δύο δεκαετίες και βασίζεται στο σχέδιο των ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Mohajer-2. Το συγκεκριμένο UAV μπορεί να κινείται με ταχύτητα 370 χιλιομέτρων την ώρα, έχει επιχειρησιακή εμβέλεια 120 χιλιόμετρα και μπορεί να μεταφέρει έως και 40 κιλά εκρηκτικών.

