Χεζμπολάχ: «Προετοιμάζεται η επίσημη και λαϊκή κηδεία του Χασάν Νασράλα – Θα είναι μια τελετή που του αξίζει»

Το Ισραήλ κατάφερε να εξοντώσει τον ιστορικό ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, εξαπολύοντας στις 27 Σεπτεμβρίου 2024 καταστροφικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό, με αποτέλεσμα να «αποκεφαλίσει» την ηγεσία της σιιτικής φιλοϊρανικής λιβανέζικης οργάνωσης.

Δύο μήνες μετά, η Χεζμπολάχ έχει χάσει τεράστια αποθέματα σε εξοπλισμό και πυρομαχικά, καθώς επίσης δεκάδες υψηλόβαθμα στελέχη και μαχητές, ενώ χθες (26.11.2024) τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο με το Ισραήλ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Χεζμπολάχ έκρινε ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία για την κηδεία του Χασάν Νασράλα, με κορυφαίο αξιωματούχο της οργάνωσης να αναφέρει ότι ετοιμάζεται πλέον η «λαϊκή και επίσημη» κηδεία του ιστορικού ηγέτη της.

Ειδικότερα, ο Μαχμούντ Κομάτι, μέλος του πολιτικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ, αποκάλυψε σήμερα ότι «μετατέθηκε η ημερομηνία για την κηδεία του Χασάν Νασράλα, προκειμένου να οργανωθεί μια τελετή που του αξίζει.

