Λίβανος: Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσημα τον θάνατο του Νασράλα

Μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο X (πρώην Twitter) ο στρατός και η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσαν επισήμως ότι εξάλειψε τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σε πλήγμα στην Βηρυτό στον Λίβανο.

Τις τελευταίες ώρες βρισκόταν σε εξέλιξη ένα θρίλερ σχετικά με την τύχη του Χασάν Νασράλα, του ηγέτη της Χεζμπολάχ, καθώς πηγές του Ισραήλ διέρρεαν ότι είχε σκοτωθεί ή τραυματιστεί σοβαρά σε στοχευμένο βομβαρδισμό στον Λίβανο.

Ωστόσο, πηγές της Χεζμπολάχ επέμεναν ότι είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του. «Έχει χαθεί η επαφή με τον Χασάν Νασράλα από χθες (Παρασκευή) το βράδυ», δήλωσε πηγή στο AFP, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Ο Χασάν Νασράλα είναι νεκρός», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Άλλος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο λοχαγός Νταβίντ Αβραάμ, επιβεβαίωσε στο AFP ότι ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ «εξαλείφθηκε».

The Israeli @IDF confirms that Hassan Nasrallah, the leader of the Hezbollah terrorist organization and one of its founders, was eliminated yesterday, together with Ali Karki, the Commander of Hezbollah’s Southern Front, and additional Hezbollah commanders.



Nasrallah will no… pic.twitter.com/aThduf0bwe