Τον πύρινο εφιάλτη ζουν οι κάτοικοι του Βαλπαραΐσο της Χιλής, καθώς ήδη 46 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις μεγάλες φωτιές που μαίνονται στην περιοχή, ενώ ο πρόεδρος της χώρας Γκαμπριέλ Μπόριτς, προειδοποιώντας πως ο απολογισμός των θυμάτων δεν είναι παρά προσωρινός.

Έπειτα από ανάπαυλα, οι φωτιές αναζωπυρώθηκαν στην τουριστική επαρχία της Χιλής, όπου βρίσκεται η περίφημη λουτρόπολη Βίνια δελ Μαρ, οι παραλίες της οποίας προσελκύουν πολύ κόσμο αυτή την περίοδο του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου, εν μέσω κυμάτων καύσωνα.

Οι φλόγες απανθράκωσαν μόνο χθες εκτάσεις σχεδόν 430.000 στρεμμάτων, κυρίως στις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό Ωκεανό, ενημέρωσε η υπουργός Εσωτερικών Καρολίνα Τοά.

«Σαράντα άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας των πυρκαγιών, άλλοι έξι (υπέκυψαν) εξαιτίας των εγκαυμάτων» που υπέστησαν, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος Μπόριτς στον Τύπο, έπειτα από υπέρπτηση στην πληγείσα περιοχή με ελικόπτερο. «Ξέρουμε πως αυτοί (οι αριθμοί) θα αυξηθούν», τόνισε. «Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη».

Πρόκειται για «καταστροφή άνευ προηγουμένου», η Βαλπαραΐσο «ουδέποτε βίωσε» πυρκαγιές «τέτοιου εύρους», υπογράμμισε η Μακαρένα Ριπαμόντι, η δήμαρχος της Βίνια δελ Μαρ, που υφίσταται βαρύ χτύπημα.

Σφοδροί άνεμοι ενίσχυσαν τις φλόγες, πέπλο μαύρου καπνού κάλυπτε τους δρόμους, ενώ ακούγονταν αλλεπάλληλες εκρήξεις, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι αρχές επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 (τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας), μεταξύ άλλων για να διευκολύνουν τον εφοδιασμό με καύσιμα των δυνάμεων που μάχονται για να ελέγξουν τις πυρκαγιές, κάτι που ήταν «προτεραιότητα», σύμφωνα με τον υφυπουργό Εσωτερικών Μανουέλ Μονσάλβε.

Οι αρχές απηύθυναν νέες εκκλήσεις σε κατοίκους να εγκαταλείψουν εσπευσμένα περιοχές, χωρίς να είναι δυνατό να εξακριβωθεί πόσοι ακριβώς έχουν παραμείνει σε σπίτια που απειλούνται από την πύρινη λαίλαπα.

Συνολικά, 92 πυρκαγιές χαρακτηρίζονταν ενεργές χθες Σάββατο το μεσημέρι, από τις οποίες οι 40 θεωρείτο ότι έχουν τεθεί υπό έλεγχο, κυρίως στον νομό Βαλπαραΐσο, καθως και σε τομείς στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Στους λόφους της πόλης Βαλπαραΐσο, όπου κείτονταν στους δρόμους κουφάρια εκατοντάδων απανθρακωμένων αυτοκινήτων, χιλιάδες πολίτες βρήκαν χθες το πρωί τα σπίτια τους καμμένα.

Ο Λουίς Βιάλ, συνταξιούχος, 69 ετών, αδυνατούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μπροστά στα απομεινάρια του σπιτιού του, στη Βίγια Ιντεπεντένσια, όπου βρέθηκαν 19 θύματα. «Μέσα σ’ ένα λεπτό, χάσαμε τα πάντα», είπε.

«Ήταν κόλαση, οι εκρήξεις (…) Προσπαθούσα να βοηθήσω τον γείτονά μου να σβήσει τη φωτιά στο αυτοκίνητό του, πίσω το σπίτι μου άρχιζε να καίγεται. Έπεφτε βροχή στάχτης», είπε ο Ροδρίγο Πουλγκάρ, οδηγός, που επίσης έχασε τη σπίτι του στην Ελ Ολιβάρ, περιοχή όπου οι καταστροφές είναι από τις πιο εκτεταμένες.

#Forestfires rage in #Chile More than 45,000 hectares have already burned down. This Footage was Feb 6, 2023. Today now The same Month. How govt. of #Chile not doing anything about? #IncendioForestal #VinadelMar #Valparaiso #COSENA #COGRID #Miserable



pic.twitter.com/MwX1BKNe6o