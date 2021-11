Σεισμός 5,9 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τετάρτη (3/11) στην πόλη Βαλπαραΐσο, στην κεντρική Χιλή. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η σεισμική δόνηση καταγράφηκε λίγο μετά τις 5:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας).

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την ανάλυση του EMSC, εκτιμάται πως ήταν 112 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα και σύμφωνα με τις αρχές ενδεχομένως να χρειαστούν αρκετές ώρες για να μπορέσει να υπάρξει μια πρώτη εκτίμηση σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός, με αρκετούς χρήστες των social media να αναρτούν βίντεο.

Felt #earthquake (#sismo) M5.9 strikes 89 km NE of #Santiago (#Chile) 6 min ago. Please report to: https://t.co/biTXQ5nLUj pic.twitter.com/tQJ7X3BosG