Χιλιάδες Σύροι προσπαθούν να επιστρέψουν στη χώρα τους – Ουρές χιλιομέτρων στα σύνορα από την Τουρκία

Η πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, ύστερα από την επέλαση των τζιχαντιστών, ο οποίος κυβερνούσε αυταρχικά για χρόνια τη Συρία, σκόρπισε χαρά και ενθουσιασμό σε χιλιάδες Σύρους που ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο.

Αντάρτες τζιχαντιστές μαζί με κατοίκους της Συρίας ξεχύθηκαν στους δρόμους μεγάλων πόλεων της χώρας, ενώ χιλιάδες εκτοπισμένοι προσπαθούν από την Κυριακή να επιστρέψουν πίσω στη χώρα τους.

Στα νότια της Τουρκίας, το μποτιλιάρισμα κοντά στα σύνορα είναι πρωτοφανές.

Χιλιάδες προσπαθούν να φτάσουν στη γενέτειρά τους με κάθε τρόπο. Στη πόλη Τσολβεγκόζου, στα νότια της Τουρκίας, οι εικόνες είναι εντυπωσιακές.

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά από τη Συρία περιμένουν για ώρα στην ουρά ώστε να περάσουν από τον τελωνειακό έλεγχο για να μπουν στη χώρα τους.

Ομάδες χωροφυλακής δημιούργησαν ένα ξεχωριστό σημείο ελέγχου, σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Από την Κυριακή μετανάστες, φορώντας παλτό και κουβέρτες, κατασκήνωσαν δίπλα στην πύλη καθόλη τη διάρκεια της νύχτας περιμένοντας να περάσουν στη Συρία.

Σημειώνεται πως πολλοί ήταν αυτοί που βρήκαν καταφύγιο στην Τουρκία μετά το 2011 και την Αραβική Άνοιξη και πλέον ελπίζουν ότι η κατάσταση θα είναι καλύτερη.

Thousands of Syrians are returning to the country after the fall of the Assad regime



Turkish television channel TRT Haber has released drone footage showing major traffic jams on roads leading to Damascus. Many people are abandoning their cars and continuing their journey to the… pic.twitter.com/TjXdZyoOSl