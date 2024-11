Χιόνισε στο Λονδίνο: Κίτρινος συναγερμός σε Αγγλία, Βόρεια Ιρλανδία, Σκωτία και νέες προειδοποιήσεις

Τα πρώτα, για φέτος, χιόνια έπεσαν στο Λονδίνο σήμερα Τρίτη 19.11.2024, με τους αρμόδιους να προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα και πυκνό χιόνι σε κάποιες περιοχές τις επόμενες ώρες.

Περισσότερο χιόνι αναμένεται σε μεγάλες εκτάσεις του Βρετανίας αφού η χώρα γνώρισε την «πρώτη γεύση του χειμώνα» με πυκνό χιόνι να πέφτει από το πρωί στο Λονδίνο.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδόσει «κίτρινες» προειδοποιήσεις για τη βόρεια και ανατολική Αγγλία, τα Μίντλαντς, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκωτία, οι οποίες θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι αύριο το πρωί (20.11.2024).

Το χιόνι σκέπασε πολλές πόλεις, φτάνοντας μέχρι τη βρετανική πρωτεύουσα και οδηγώντας σε ακυρώσεις δρομολογίων τρένων, καθυστερήσεις στους δρόμους και κλείσιμο σχολείων. Όπως ενημέρωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι συνθήκες επηρεάζουν διάφορες διαδρομές τόσο στα βορειοανατολικά όσο και στα βορειοδυτικά.

Τα social media, γέμισαν με βίντεο και φωτογραφίες από τα χιονισμένα τοπία.

