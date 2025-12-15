Χονγκ Κονγκ: Ένοχος για ανταρσία ο Τζίμι Λάι – Από μεγιστάνας των ΜΜΕ σε σύμβολο της δημοκρατίας

Ένοχος για «συνεργασία με ξένες δυνάμεις» κρίθηκε ο γνωστός υπέρμαχος της δημοκρατίας και μεγιστάνας των ΜΜΕ Τζίμι Λάι στο Χονγκ Κονγκ, στο πλαίσιο του αμφιλεγόμενου νόμου εθνικής ασφάλειας (NSL). Ο 78χρονος, που βρίσκεται στη φυλακή από τον Δεκέμβριο του 2020, είχε δηλώσει αθώος. Αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης και η καταδίκη του αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές του επόμενου έτους.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Τζίμι Λάι χρησιμοποίησε την – πλέον κλειστή – εφημερίδα Apple Daily στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας άσκησης πίεσης προς ξένες κυβερνήσεις, με στόχο την επιβολή κυρώσεων κατά του Χονγκ Κονγκ και της Κίνας.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, Τζον Λι, χαιρέτισε την απόφαση, δηλώνοντας ότι οι ενέργειες του Λάι «έβλαψαν τα συμφέροντα της χώρας και την ευημερία των κατοίκων του Χονγκ Κονγκ». Αντίθετα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτήρισαν την υπόθεση «σκληρή δικαστική φάρσα», υποστηρίζοντας ότι ο νόμος εθνικής ασφάλειας – τον οποίο το Πεκίνο υπερασπίζεται ως απαραίτητο για τη σταθερότητα της πόλης – χρησιμοποιείται για τη συντριβή κάθε διαφωνίας.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Τζίμι Λάι έτρεφε μίσος για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας», δήλωσε τη Δευτέρα (15.12.2025) η δικαστής Έστερ Το, επικαλούμενη τη «συνεχή πρόσκλησή του προς τις ΗΠΑ να συμβάλουν στην ανατροπή της κυβέρνησης της Κίνας, με πρόσχημα τη βοήθεια προς τον λαό του Χονγκ Κονγκ».

Κατά την κατάθεσή του τον Νοέμβριο, ο Λάι αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι «ποτέ» δεν χρησιμοποίησε τις διεθνείς επαφές του για να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική άλλων χωρών σε σχέση με το Χονγκ Κονγκ. Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον τότε αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς, δήλωσε ότι δεν του ζήτησε τίποτα: «Απλώς του μετέφερα όσα συνέβαιναν στο Χονγκ Κονγκ, όταν με ρωτούσε». Για τη συνάντησή του με τον τότε υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο είπε ότι δεν του ζήτησε να προβεί σε ενέργειες, αλλά «να πει κάτι, να εκφράσει τη στήριξή του στο Χονγκ Κονγκ».

Βρετανός υπήκοος και ένας από τους πιο σφοδρούς επικριτές του κινεζικού κράτους, ο Λάι υπήρξε κεντρική φυσιογνωμία των μαζικών φιλοδημοκρατικών διαδηλώσεων του 2019. Το Πεκίνο απάντησε στις πολύμηνες κινητοποιήσεις – που κατά διαστήματα κατέληξαν σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία – επιβάλλοντας τον νόμο εθνικής ασφάλειας, χωρίς διαβούλευση με το τοπικό κοινοβούλιο.

Ο νόμος παρέχει ευρείες εξουσίες στις Αρχές για τη δίωξη και φυλάκιση όσων θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη «σταθερότητα της κυβέρνησης». Ο Λάι κατηγορήθηκε ότι τον παραβίασε τόσο για τον ρόλο του στις διαδηλώσεις όσο και μέσω της Apple Daily, η οποία εξελίχθηκε σε εμβληματικό έντυπο του φιλοδημοκρατικού κινήματος. Με τη χθεσινή απόφαση κρίθηκε επίσης ένοχος για δημοσίευση «στασιαστικού υλικού», βάσει ξεχωριστού νόμου της αποικιακής περιόδου.

Ο Λάι παρέμεινε ψύχραιμος κατά την ανακοίνωση της απόφασης και χαιρέτησε την οικογένειά του καθώς απομακρυνόταν από την αίθουσα. Στο δικαστήριο βρίσκονταν η σύζυγός του Τερέζα, ένας από τους γιους του, καθώς και ο καρδινάλιος Τζόζεφ Ζεν, στενός φίλος του που τον είχε βαπτίσει το 1997. «Το ηθικό του κ. Λάι είναι καλό», δήλωσε ο δικηγόρος του Ρόμπερτ Πανγκ, προσθέτοντας ότι η υπεράσπιση θα μελετήσει την εκτενή απόφαση πριν αποφασίσει αν θα ασκήσει έφεση.

Από μεγιστάνας σε σύμβολο της δημοκρατίας

Γεννημένος στην ηπειρωτική Κίνα, ο Τζίμι Λάι διέφυγε στο Χονγκ Κονγκ σε ηλικία 12 ετών και καθιερώθηκε επιχειρηματικά ιδρύοντας το διεθνές brand ένδυσης Giordano. Η μεταστροφή του σε ακτιβιστή υπέρ της δημοκρατίας ξεκίνησε μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στην πλατεία Τιενανμέν το 1989, σύμφωνα με το BBC.

Στη συνέχεια ίδρυσε φιλοδημοκρατικές εκδόσεις, με κορυφαία την Apple Daily, μια ένθερμα φιλοδημοκρατική ταμπλόιντ εφημερίδα γνωστή για τις καυστικές της επιθέσεις κατά του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος μέχρι το αναγκαστικό κλείσιμό της το 2021.

Ο αυτοδημιούργητος 78χρονος δισεκατομμυριούχος είναι ένας από τους πιο προβεβλημένους επικριτές του Πεκίνου που κατηγορούνται βάσει του νόμου περί ασφάλειας που επιβλήθηκε στο Χονγκ Κονγκ το 2020 μετά από μήνες τεράστιων και κατά περιπτώσεις βίαιων διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας.

Η επιβολή του νόμου περί εθνικής ασφάλειας έχει μεταμορφώσει το Χονγκ Κονγκ, με τις αρχές να φυλακίζουν δεκάδες πολιτικούς αντιπάλους. Οι ηγέτες πάντως του Χονγκ Κονγκ και της Κίνας δηλώνουν ότι έχουν «αποκαταστήσει τη σταθερότητα» μετά τις διαμαρτυρίες του 2019.