Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ χρησιμοποίησε σήμερα αντλίες νερού και δακρυγόνα για να διαλύσει τους διαδηλωτές που εκτόξευαν βόμβες μολότωφ και τούβλα κοντά στο κτίριο που στεγάζει το Νομοθετικό Συμβούλιο της πρώην βρετανικής αποικίας και σε γραφεία της κεντρικής κυβέρνησης.

Κάποιοι από τους διαδηλωτές πέταγαν τούβλα στους αστυνομικούς έξω από την έδρα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας, ενώ αποκαθήλωσαν και πυρπόλησαν ένα κόκκινο πανό που προανήγγειλε την 70η επέτειο από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, την 1η Οκτωβρίου.

Μια αντλία νερού έπιασε φωτιά όταν επλήγη από βόμβα μολότωφ.

Η αντλία νερού εκτοξεύει μπλε υγρό, το οποίο χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες του κόσμου για να καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός των διαδηλωτών αργότερα.

BLUE DYE: Police water cannon on the streets of Hong Kong for the second time.

Protesters run away #HongKongProtests #antiELAB #香港 pic.twitter.com/UELPsyw9Zr

