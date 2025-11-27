Χονγκ Χονγκ: 55 νεκροί και 279 αγνοούμενοι από τη φωτιά στο συγκρότημα με τους ουρανοξύστες

Τους 55 έφτασαν οι νεκροί από την τεράστια πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα.

Από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, υπογράμμισε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Μεταξύ των δεκάδων νοσηλευόμενων, 45 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 44 νεκρούς και 279 αγνοούμενους.

Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες εξακολουθούν να σβήνουν την πυρκαγιά στο Wang Fuk Court την ώρα που περίπου 900 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τους ουρανοξύστες.

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν, δύο διευθυντές και ένας σύμβουλος μιας κατασκευαστικής εταιρείας, για ανθρωποκτονία εξ αμελείας εξαιτίας της φονικής πυρκαγιάς.

A massive fire has engulfed high-rise residential towers in #TaiPoFire District.

The death toll has risen to at least 44



279 people are still reported missing.



Rescue operations are ongoing.



Thoughts are with all those affected. #HongKongFire pic.twitter.com/cjt5DupE22 — Anju sagotra (@Anjusagotra) November 27, 2025

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί και παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τις αρχές.

Hong Kong yesterday, 44 people killed with 300 people still missing.



According to the Police, the fire may have been spread by unsafe scaffolding and foam materials used during maintenance work.#Hongkong #HongKongFire #fire #killed pic.twitter.com/gnXByBGEPw — Shivam Sharma (@imshivamsharmaa) November 27, 2025

Η φωτιά ξαπλώθηκε σε επτά πύργους στο Wang Fuk Court, ένα συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Tai Po που φιλοξενούσε περισσότερους από 4.000 ανθρώπους.

At least 36 people were killed and scores are missing after a fire gutted a tower block in Hong Kong. #China #HongKongFire pic.twitter.com/pn5S8AvJvU — Sudhir Byaruhanga (@Sudhirntv) November 26, 2025

Το συγκρότημα βρισκόταν υπό ανακαίνιση και ήταν περιτριγυρισμένο από σκαλωσιές από μπαμπού και δίχτυ ασφαλείας – μια τεχνική που συνηθίζεται στο Χονγκ Κονγκ.