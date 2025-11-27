Κόσμος

Χονγκ Χονγκ: 55 νεκροί και 279 αγνοούμενοι από τη φωτιά στο συγκρότημα με τους ουρανοξύστες

Μεταξύ των δεκάδων νοσηλευόμενων, 45 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση - Έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Φωτιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ
REUTERS/Tyrone Siu

Τους 55 έφτασαν οι νεκροί από την τεράστια πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα.

Από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, υπογράμμισε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Μεταξύ των δεκάδων νοσηλευόμενων, 45 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 44 νεκρούς και 279 αγνοούμενους.

Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες εξακολουθούν να σβήνουν την πυρκαγιά στο Wang Fuk Court την ώρα που περίπου 900 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τους ουρανοξύστες. 

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν, δύο διευθυντές και ένας σύμβουλος μιας κατασκευαστικής εταιρείας, για ανθρωποκτονία εξ αμελείας εξαιτίας της φονικής πυρκαγιάς.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί και παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τις αρχές.

 

Η φωτιά ξαπλώθηκε σε επτά πύργους στο Wang Fuk Court, ένα συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Tai Po που φιλοξενούσε περισσότερους από 4.000 ανθρώπους.

Το συγκρότημα βρισκόταν υπό ανακαίνιση και ήταν περιτριγυρισμένο από σκαλωσιές από μπαμπού και δίχτυ ασφαλείας – μια τεχνική που συνηθίζεται στο Χονγκ Κονγκ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το μήνυμα του Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’: «Μοιραστήκαμε τις κοινές μας προσδοκίες για την παγκόσμια ειρήνη»
«Εύχομαι οι συνομιλίες μας να αποφέρουν οφέλη για όλη την ανθρωπότητα και εκφράζω τις ευχές μου για ειρήνη, ειρήνη και ευημερία στον καθολικό κόσμο». είπε ο ίδιος
ερντογαν
Newsit logo
Newsit logo