Χούθι: «Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις σε πλοία όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας»

Μετά τις δύο επιθέσεις των ανταρτών σε φορτηγά πλοία και τα δύο ελληνικών συμφερόντων, το Magic Seas και το Eternity C, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα (10.07.2025) ότι θα συνεχίσουν ακάθεκτοι τις ναυτικές επιχειρήσεις τους.

Ειδικότερα, ο ηγέτης των Χούθι δήλωσε ότι η οργάνωση του θα συνεχίσει να χτυπάει πλοία εταιρειών που προσπαθούν να μεταφέρουν, μέσω συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών, αγαθά που σχετίζονται με το Ισραήλ,

Ο Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι διεμήνυσε ότι παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση που έχει επιβάλει η οργάνωση στη διέλευση πλοίων, τα οποία οι Χούθι θεωρούν ότι έχουν σχέση με το Ισραήλ, μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, του Κόλπου του Άντεν και της Αραβικής Θάλασσας.

«Οι ναυτικές επιχειρήσεις μας κατά πλοίων θα συνεχιστούν όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας», είπε.

Οι Υεμενίτες αντάρτες επιτέθηκαν και βύθισαν την Κυριακή (06.07.2025) και την Δευτέρα (07.07.2025) δύο πλοία που έφεραν λιβεριανή σημαία και τη διαχείρισή τους είχαν ελληνικές εταιρείες.

The Iranian-backed Houthi terrorist group in Yemen has released footage of their attacks against as well as the sinking of the Liberian-flagged and Greek-owned cargo vessel, M/V Eternity C, earlier today in the Southern Red Sea. Significant damage to the ship can be seen prior to… pic.twitter.com/yC8Erot8EU