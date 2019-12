Χριστούγεννα 1937: Ο τερματοφύλακας που… περίμενε στην ομίχλη!

Σαν σήμερα, λοιπόν, στην περίφημη “Boxing Day”, μία ημέρα μετά τα Χριστούγεννα του 1937, η Τσέλσι υποδεχόταν την Τσάρλτον στο “Στάμφορντ Μπριτζ”.

Νωρίτερα εκείνη την ημέρα, ένα πυκνό πέπλο ομίχλης είχε καλύψει το νησί, οδηγώντας πολλά ματς σε αναβολή. Αντίθετα, ο διαιτητής της αναμέτρησης των Λονδρέζων με την Τσάρλτον, έκρινε ότι ο αγώνας μπορούσε να διεξαχθεί και έδωσε εντολή να ξεκινήσει.

On This Day: in 1937 – Chelsea took on Charlton at Stamford Bridge. The game was abandoned after 60 minutes due to heavy fog but goalkeeper Sam Bartram remained on the pitch until he was told him the game had ended 20 minutes earlier.#CAFC

*Picture is of Jack Kelsey in 1954 pic.twitter.com/Mqyvc7QaAN

