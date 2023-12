Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται σε όλο τον κόσμο, με τα ήθη και τα έθιμα κάθε χώρας να τηρούνται στην Ευρώπη ενώ στη Μέση Ανατολή οι εορτασμοί έδωσαν τη θέση τους σε συμβολικά μηνύματα αλληλεγγύης στους αμάχους του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Βηθλέεμ έμεινε άδεια από προσκυνητές τα φετινά Χριστούγεννα. «Υπάρχουν πολλοί που πεθαίνουν γι’ αυτή τη γη, είναι πολύ δύσκολο να γιορτάζεις κάτι όταν ο λαός μας πεθαίνει», δήλωσε για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας η 18χρονη φοιτήτρια Νικόλ Ναζάρ, από την έρημη πλατεία Μάνγκερ.

Ένα από τα συμβολικά μηνύματα των φετινών Χριστουγέννων είναι το θείο βρέφος μέσα σε θερμοκοιτίδα έξω από το Ναό της Γεννήσεως. Πρόκειται για μια δημιουργία Παλαιστίνιας εικαστικού, η οποία συμβολίζει όλα τα βρέφη που πέθαναν στα νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας εξαιτίας των βομβαρδισμών.

Επίσης φέτος δεν στήθηκε φάτνη, αφού η Μαρία και ο Ιωσήφ αναπαριστώνται με γκρίζα αγάλματα, ανάμεσα σε συντρίμμια, πίσω από αγκαθωτά συρματοπλέγματα. «Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε τέλος στις εχθροπραξίες», τόνισε ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Πιερ Μπατίστα Πιτσαμπάλα.

«Στην Παλαιστίνη, τη γενέτειρα του Ιησού Χριστού, οι άνθρωποι υποφέρουν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σύρος Καθολικός Αρχιεπίσκοπος του Χαλεπίου, Μορ Διονύσιος Αντουάν Σαχντά.

Η Δαμασκός είναι στολισμένη, ωστόσο η κεντρική συνοικία Azizia – που φιλοξενεί συνήθως μια εορταστική αγορά – φέτος δείχνει ερημωμένη.

Η Ουκρανία συγχρονίστηκε φέτος με την υπόλοιπη Ευρώπη

Φέτος είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία συγχρονίστηκε στον εορτασμό των Χριστουγέννων με την υπόλοιπη Ευρώπη και τον δυτικό κόσμο. Αψήφισε, έτσι, τη Μόσχα, εκεί όπου τα Χριστούγεννα θα γιορταστούν στις 7 Ιανουαρίου.

Στην Πορτογαλία ο κόσμος έριξε στη φωτιά το «μαδέιρο» (μετ. το κούτσουρο) για να ζεσταθεί ο Χριστός, τηρώντας το παραδοσιακό έθιμο. Παράλληλα, στη Μαδρίτη πραγματοποιήθηκε ο φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων Santa Run, με τους συμμετέχοντες να φοράνε στολές Αγίου Βασίλη και ξωτικών.

Run, Santa, run! More than 6,000 people dressed as St. Nick (or one of his elves) took part in the annual Christmas Eve charity run in Madrid to raise money for Spain's Red Cross. pic.twitter.com/qZIu1urtdg — ABC News (@ABC) December 25, 2023

Στο Λονδίνο προβλήθηκε η λειτουργία της Ακολουθίας των Χριστουγέννων στο Αββαείο του Γουέστμινστερ, τα γυρίσματα της οποίας έγιναν πριν από λίγες ημέρες.

The Wales family lead the procession out of Westminster Abbey following the carol service!🥰🎄 pic.twitter.com/XDpxZpafWm — Belle (@RoyallyBelle_) December 24, 2023

Στην Ουγγαρία, σε πάρκο της Βουδαπέστης, εθελοντές διένειμαν φαγητό σε τουλάχιστον 3.000 άπορους ανθρώπους.

Χριστούγεννα στην παραλία στο Σίδνεϊ και τη Φλόριντα

Η Αυστραλία βρίσκεται στην καρδιά του καλοκαιριού, γι’ αυτό και τηρήθηκε το έθιμο με το χριστουγεννιάτικο γλέντι στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ αλλά και σε άλλες παραλίες σε όλη τη χώρα.

Στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, στη Φλόριντα, οι σέρφερ ντύθηκαν και πάλι με τη στολή του Αγίου Βασίλη για τον καθιερωμένο από το 2019 έρανο υπέρ καρκινοπαθών.

Χριστούγεννα χωρίς ρεκόρ δεν γίνονται

Με δύο τόνους κρεμμύδια και άμμο ο μεγαλύτερος Άη Βασίλης κατέλαβε την παραλία Puri της Ινδίας και με το μήνυμα σωτηρίας του πλανήτη, οδήγησε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες τον δημιουργό του Sudarsan Pattnaik.