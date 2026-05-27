Κόσμος

Axios: Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι διαγνώστηκε με καρκίνο μετά την αποπομπή της από τον Τραμπ

Η 60χρονη Παμ Μπόντι υποβλήθηκε σε θεραπεία για τον καρκίνο του θυρεοειδούς και βρίσκεται σε στάδιο ανάρρωσης
Παμ Μπόντι
Παμ Μπόντι / REUTERS / Nathan Howard
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς λίγο μετά την απομάκρυνσή της από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Η 60χρονη Παμ Μπόντι υποβλήθηκε σε θεραπεία για τον καρκίνο και βρίσκεται σε στάδιο ανάρρωσης, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Η αποκάλυψη έρχεται την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει τον διορισμό της σε συμβουλευτική επιτροπή με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη στις ΗΠΑ.

Μέσα στο «The Beast» η Παμ Μπόντι έμαθε ότι η θητεία της ως επικεφαλής του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε ουσιαστικά τελειώσει. «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα», της είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με την Wall Street Journal, που αποκάλυψε το παρασκήνιο της απομάκρυνσής της. 

Σύμφωνα με το Axios, αναμένεται πλέον να συμμετάσχει στο Presidential Council of Advisors on Science and Technology (PCAST), το προεδρικό συμβούλιο συμβούλων για την επιστήμη και την τεχνολογία.

Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης δέχθηκε κύμα υποστήριξης στα social media για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τη διάγνωση.

«Η Παμ δίνει αθόρυβα μάχη με τον καρκίνο τις τελευταίες εβδομάδες και τα πηγαίνει εξαιρετικά», έγραψε στο X η παρουσιάστρια podcast και πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, Κέιτι Μίλερ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
243
157
103
95
81
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Χαμός με τον Υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: Έπιασε με τα χέρια του φίδια για να τα βγάλει από την αυλή
Ο Κένεντι είχε επίσης δεχθεί επικρίσεις πριν από δύο χρόνια από περιβαλλοντικές οργανώσεις για ισχυρισμό ότι κάποτε αποκεφάλισε με αλυσοπρίονο μια νεκρή φάλαινα
Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ
Newsit logo
Newsit logo