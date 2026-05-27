Axios: Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι διαγνώστηκε με καρκίνο μετά την αποπομπή της από τον Τραμπ

Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς λίγο μετά την απομάκρυνσή της από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Η 60χρονη Παμ Μπόντι υποβλήθηκε σε θεραπεία για τον καρκίνο και βρίσκεται σε στάδιο ανάρρωσης, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Η αποκάλυψη έρχεται την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει τον διορισμό της σε συμβουλευτική επιτροπή με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη στις ΗΠΑ.

Former Attorney General Pam Bondi has reportedly been quietly battling thyroid cancer in recent weeks following her departure from the Trump administration, according to Axios, and is now recovering after undergoing treatment. pic.twitter.com/XJuEsIWx2g — Breaking911 (@Breaking911) May 27, 2026

Μέσα στο «The Beast» η Παμ Μπόντι έμαθε ότι η θητεία της ως επικεφαλής του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε ουσιαστικά τελειώσει. «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα», της είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με την Wall Street Journal, που αποκάλυψε το παρασκήνιο της απομάκρυνσής της.

Σύμφωνα με το Axios, αναμένεται πλέον να συμμετάσχει στο Presidential Council of Advisors on Science and Technology (PCAST), το προεδρικό συμβούλιο συμβούλων για την επιστήμη και την τεχνολογία.

Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης δέχθηκε κύμα υποστήριξης στα social media για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τη διάγνωση.

Pam has been quietly kicking cancer’s ass the last few weeks.@PamBondi has a heart of gold https://t.co/V7GZBk7fsL pic.twitter.com/sTwFLDfGvw — Katie Miller (@KatieMiller) May 27, 2026

«Η Παμ δίνει αθόρυβα μάχη με τον καρκίνο τις τελευταίες εβδομάδες και τα πηγαίνει εξαιρετικά», έγραψε στο X η παρουσιάστρια podcast και πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, Κέιτι Μίλερ.