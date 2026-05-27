Στις φλόγες σούπερ μάρκετ εβραϊκής συνοικίας στο βόρειο Λονδίνο – Στη μάχη 100 πυροσβέστες

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι πιθανότατα προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα
Μια μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης (27.05.2026) σε σούπερ μάρκετ στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν του Λονδίνου, που έχει τεθεί πρόσφατα στο στόχαστρο επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας. 

Βίντεο από την φωτιά που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν πυκνό καπνό και φλόγες να βγαίνουν από το πίσω μέρος του σούπερ μάρκετ, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο με εβραϊκά προϊόντα στην συγκεκριμένη περιοχή του βόρειου Λονδίνου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB) αναφέρει ότι η αιτία της φωτιάς είναι άγνωστη. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι πιθανότατα προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα.


Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί περίπου 100 πυροσβέστες, καθώς στο κτίριο, πάνω από το σούπερ μάρκετ, βρίσκονται αρκετά διαμερίσματα.

