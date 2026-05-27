Ισπανία: Έρευνα της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Πέδρο Σάντσεθ για παράνομες χρηματοδοτήσεις

Η αστυνομία της Ισπανίας πραγματοποιεί έρευνα στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος του Πέδρο Σάντσεθ στην Μαδρίτη κατόπιν δικαστικής εντολής «για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης», σύμφωνα με την⁠ El Pais και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί στην Ισοανία εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Πέδρο Σάντσεθ, αλλά δεν έδωσε άλλες πληροφορίες αφού οι έρευνες είναι μυστικές.

Το κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους.

H έρευνα πραγματοιείται μετά την αποκάλυψη ότι ο πρώην πρωθυπουργού Ζοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο ερευνάται για διαφθορά και ότι στο σπίτι του βρέθηκαν πολυτελή ρολόγια, συνολικής αξίας έως 3 εκατ. ευρώ, κοσμήματα με ρουμπίνια, σμαράγδια και ζαφείρια, περιδέραια, σκουλαρίκια και μενταγιόν εξαιρετικής κατασκευής.