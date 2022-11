Αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ αναφέρουν τώρα πως με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση τους, ο πύραυλος ο οποίος έπεσε σε χωριό της νοτιοανατολικής Πολωνίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι ήταν αντιαεροπορικός κι εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το υπουργείο εξωτερικών της Πολωνίας είχε ανακοινώσει πως ο πύραυλος που χτύπησε το χωριό Przewodow ήταν Ρωσικής κατασκευής.

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ υποστηρίζουν πως ο πύραυλος σηκώθηκε για να αναχαιτίσει άλλον ρωσικό εισερχόμενο πύραυλο.

Το ίδιο είπε και ο Μπάιντεν στους ηγέτες με τους οποίους συζήτησε νωρίτερα, λέγοντας πως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο πύραυλος ο οποίος κατέπεσε στο χωριό Σεβόντοφ της νοτιοανατολικής Πολωνίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι χθες ήταν αντιαεροπορικός και εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Μπάιντεν έκανε τη δήλωση αυτή μετά την έκτακτη συνεδρίαση των ηγετών της G7, της ΕΕ και άλλων κρατών στο Μπαλί για να συζητηθούν οι εκρήξεις με θύματα 2 ανθρώπους.

❗️Polish media report the fall of missiles on the territory of Poland



An explosion occurred at a grain drying plant in Przewodow (10 kilometers from the border with Ukraine). According to the fire service, two people were killed.

1/2



📰 Kurier Lubelski pic.twitter.com/R7jXW7SlHh