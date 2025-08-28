Υεμένη: Το Ισραήλ «σφυροκόπησε» την Σαναά – Στόχος υψηλόβαθμα στελέχη των Χούθι

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρούς βομβαρδισμούς σήμερα (28.08.2025) το απόγευμα εναντίον της Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης, η οποία ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι.

Σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι Channel 14, οι μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ είχαν ως στόχο να εξουδετερώσουν υψηλόβαθμους αξιωματούχους των Χούθι.

Όπως μεταδίδουν αραβικά μέσα, οι βομβαρδισμοί ξεκίνησαν την ώρα που ο ηγέτης των Χούθι, Αμπντούλ Μαλίκ αλ-Χούθι εκφωνούσε ομιλία στη Σαναά.

Report: The strikes targeted Houthi leaders.



— @Doron_Kadosh — Israel War Room (@IsraelWarRoom) August 28, 2025

Με ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ επιβεβαίωσε τα νέα πλήγματα κατά της Υεμένης, τα οποία παρακολούθησε από το αρχηγείο των IDF, μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ.

כפי שהזהרנו את החות’ים בתימן: אחרי מכת החושך באה מכת בכורות.



מי שירים יד על ישראל – ידו תיגדע. pic.twitter.com/beIG6LiQpC — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 28, 2025

Το ισραηλινό κανάλι Channel 12 ανέφερε ότι ο στρατός πραγματοποίησε 10 επιθέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Υεμένη. Από την μεριά του, το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού αναφέρει πως οι επιθέσεις στόχευαν κτίρια που πιστεύεται ότι στεγάζουν ηγέτες των Χούθι.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ συμμετείχε στη νέα επίθεση κατά των Υεμενιτών ανταρτών εκτοξεύοντας πυραύλους από τη θάλασσα. Οι επιδρομές επικεντρώνονται στο Όρος Άταν, δυτικά της πρωτεύουσας Σαναά.