Υεμένη: Το Ισραήλ «σφυροκόπησε» την Σαναά – Στόχος υψηλόβαθμα στελέχη των Χούθι

Εκτός από τις αεροπορικές επιδρομές, ναυτικές δυνάμεις του Ισραήλ πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον στόχων των σιιτών ανταρτών
Καπνός στην Σαναά μετά από ισραηλινή επίθεση
Καπνός στην Σαναά μετά από ισραηλινή επίθεση / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Stringer

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρούς βομβαρδισμούς σήμερα (28.08.2025) το απόγευμα εναντίον της Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης, η οποία ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι.

Σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι Channel 14, οι μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ είχαν ως στόχο να εξουδετερώσουν υψηλόβαθμους αξιωματούχους των Χούθι.

Όπως μεταδίδουν αραβικά μέσα, οι βομβαρδισμοί ξεκίνησαν την ώρα που ο ηγέτης των Χούθι, Αμπντούλ Μαλίκ αλ-Χούθι εκφωνούσε ομιλία στη Σαναά.

Με ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ επιβεβαίωσε τα νέα πλήγματα κατά της Υεμένης, τα οποία παρακολούθησε από το αρχηγείο των IDF, μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ.

 

Το ισραηλινό κανάλι Channel 12 ανέφερε ότι ο στρατός πραγματοποίησε 10 επιθέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Υεμένη. Από την μεριά του, το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού αναφέρει πως οι επιθέσεις στόχευαν κτίρια που πιστεύεται ότι στεγάζουν ηγέτες των Χούθι.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ συμμετείχε στη νέα επίθεση κατά των Υεμενιτών ανταρτών εκτοξεύοντας πυραύλους από τη θάλασσα. Οι επιδρομές επικεντρώνονται στο Όρος Άταν, δυτικά της πρωτεύουσας Σαναά.

