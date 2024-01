Πάνω από 70 βομβαρδισμούς εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και η Βρετανία κατά βασικών θέσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, ενώ σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν.

Αυτό υποστήριξε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι για την αμερικανοβρετανική επίθεση στην Υεμένη, Γιαχία Σαρέα.

Συγκεκριμένα, ο Γιαχία Σαρέα με μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα X αναφέρει:

“Ο αμερικανοβρετανικός εχθρός… εξαπέλυσε 73 επιδρομές, στοχοθετώντας την πρωτεύουσα Σαναά και τις επαρχίες Χοντέιντα, Ταΐζ, Χατζάχ και Σααντά. Οι επιδρομές αυτές προκάλεσαν τον θάνατο πέντε μαρτύρων και τον τραυματισμό έξι άλλων μελών των ενόπλων δυνάμεών μας”, δηλώνοντας ότι αυτή η “επιθετικότητα… δεν θα μείνει αναπάντητη”.

Οι ΗΠΑ, η Βρετανία και 8 σύμμαχοί τους βεβαιώνουν σε κοινή τους δήλωση ότι “στόχος (τους) παραμένει η αποκλιμάκωση των εντάσεων” και “η αποκατάσταση της ασφάλειας στην Ερυθρά Θάλασσα” μετά τα αμερικανοβρετανικά πλήγματα κατά των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

“Οι σημερινές ενέργειες καταδεικνύουν κοινή δέσμευση για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, του διεθνούς εμπορίου και της υπεράσπισης της ζωής ναυτικών απέναντι σε παράνομες και αδικαιολόγητες επιθέσεις”, σημειώνουν οι κυβερνήσεις 10 χωρών (Αυστραλία, Μπαχρέιν, Καναδάς, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Βρετανία και ΗΠΑ) στην κοινή τους δήλωση.

Yemen hasn’t caused any casualties, but it has impacted Israel’s support for Gaza. Surprisingly, the UK and USA, geographically distant from the Red Sea, are bombing Yemen to safeguard Israel’s trade interests. The rationale behind this response is perplexing.#Yemen… pic.twitter.com/buka8az4VH