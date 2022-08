Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Λονδίνο και συγκεκριμένα κοντά στη διάσημη London Bridge, με αποτέλεσμα να διακοπούν δρομολόγια τραίνων και να εκκενωθούν κτήρια.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική του Λονδίνου, στη φωτιά που κάλυψε μεγάλη περιοχή με πυκνούς καπνούς επιχείρησαν 70 πυροσβέστες και 10 οχήματα και αφού τέθηκε υπό έλεγχο, ξεκίνησαν οι έρευνες για τα αίτιά της. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Πλάνα βίντεο που αναρτήθηκαν από την πυροσβεστική στο Twitter έδειχναν στήλες καπνού να βγαίνουν από τον δρόμο που περνάει κάτω από την σιδηροδρομική γέφυρα, όπου σύμφωνα με την πυροσβεστική βρίσκονταν κάποια οχήματα και είχε «παραδοθεί πλήρως στις φλόγες».

Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί Southwork και London Bridge έκλεισαν.

The fire under the railway arches in #Southwark is now under control but crews will remain on scene. There are currently no reports of any injuries. Our fire investigators will now begin their investigation into the cause of the blaze https://t.co/5xIpC4mpKN pic.twitter.com/v26jwdc0yC