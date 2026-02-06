Υπόθεση μυστήριο στη Γαλλία: Τέσσερις συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Μια περίεργη υπόθεση ήρθε στο φως στη Γαλλία, καθώς τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και δύο Κινέζοι, κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου.

Μετά από τις νομικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στη Γαλλία δύο από τους υπόπτους για κατασκοπεία τέθηκαν υπό κράτηση και οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους, αλλά παραμένουν υπό δικαστικό έλεγχο. Και όλα αυτά την ώρα που και στην Ελλάδα έχει συλληφθεί Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας όπου έχει παραδεχτεί ότι ενεργούσε υπέρ του Πεκίνου. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν τις υπηκοότητες όλων των κατηγορουμένων.

Οι τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα στη Ζιρόντ και αρχικά παραπέμφθηκαν για «παράδοση πληροφοριών σε ξένη δύναμη» με στόχο «να πληγούν τα θεμελιώδη συμφέροντα του έθνους». Οι κατηγορίες επισύρουν ποινή κάθειρξης έως και 15 ετών.

Η εισαγγελία διευκρίνισε ότι οι δύο Κινέζοι έφτασαν στη Γαλλία με στόχο «να εκτελέσουν μια αποστολή υποκλοπής δορυφορικών δεδομένων του δικτύου Starlink και δεδομένα προερχόμενα από ζωτικής σημασίας οντότητες, κυρίως στρατιωτικές, ώστε να τα μεταφέρουν στη χώρα προέλευσής τους, την Κίνα».

Στις 30 Ιανουαρίου η αστυνομία ενημερώθηκε ότι δύο Κινέζοι επιχειρούσαν να υποκλέψουν δορυφορικά δεδομένα από το νοικιασμένο Airbnb τους στη Ζιρόντ. Γείτονες του σπιτιού παρατήρησαν ότι είχαν τοποθετήσει μια δορυφορική κεραία διαμέτρου 2 μέτρων, την οποία συσχέτισαν με τη διακοπή του ίντερνετ στην περιοχή.

Την επόμενη ημέρα, στην έρευνα που έκαναν οι αρχές, ανακάλυψαν «ένα δίκτυο υπολογιστών συνδεδεμένο με παραβολικές κεραίες που επέτρεπαν την υποκλοπή δορυφορικών δεδομένων» και κατάσχεσαν όλα τα εξαρτήματα.

Οι δύο Κινέζοι, όταν αιτήθηκαν βίζα για τη Γαλλία, δήλωσαν ότι εργάζονται ως μηχανικοί σε μια εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη ασύρματων τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία αυτή συνεργάζεται με πανεπιστήμια που ασχολούνται με στρατιωτικά προγράμματα, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Τα δύο άλλα πρόσωπα που συνελήφθησαν βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα και πιστεύεται ότι ήταν αυτά που εφοδίασαν τους Κινέζους με εξοπλισμό που είχε εισαχθεί παράνομα.