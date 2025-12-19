Κόσμος

Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: Ένοχος 61χρονος επιστάτης σχολείου που νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια

Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια και 6 μήνες φυλάκισης
Η Ζιζέλ Πελικό
Η Ζιζέλ Πελικό / REUTERS / Manon Cruz

Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία. Ένας 61χρονος κρίθηκε ένοχος επειδή για χρόνια νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του, χωρίς εκείνη να ξέρει το παραμικρό, όπως αντίστοιχα είχε συμβεί με την Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ.

Η υπόθεση «Γερμανός Πελικό» – όπως έχει χαρακτηριστεί από τα γερμανικά και τα διεθνή Μέσα – θυμίζει την πολύκροτη περίπτωση του Ντομινίκ Πελικό στη Γαλλία ο οποίος για σχεδόν 10 χρόνια καλούσε δεκάδες αγνώστους μέσω διαδικτυακού chatroom να βιάσουν και να κακοποιήσουν τη σύζυγό του Ζιζέλ Πελικό, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, αφού ο ίδιος την είχε ναρκώσει. Ο ίδιος και 49 ακόμα άτομα καταδικάστηκαν για την υπόθεση.

Στην υπόθεση της Γερμανίας, όπως μεταδίδει το CNN, ο 61χρονος επιστάτης σε σχολείο κρίθηκε ένοχος για την κακοποίηση της συζύγου του μέσα στο σπίτι τους, για την βιντεοσκόπηση αλλά και τη δημοσιοποίησή τους στο διαδίκτυο χωρίς το θύμα να γνωρίζει το παραμικρό. 

Την Παρασκευή (19.12.2025), το δικαστήριο του Άαχεν, στη δυτική Γερμανία, τον καταδίκασε σε 8 χρόνια και 6 μήνες φυλάκισης. Το δικαστήριο τόνισε ότι μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης εντός μιας εβδομάδας.

