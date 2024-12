Ζελένσκι για Πούτιν: Είναι ένα κάθαρμα – Οργισμένη αντίδραση για την πρόταση περί «πυραυλικής μονομαχίας» Ρωσίας και ΗΠΑ

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην «πρόταση» του Βλαντιμίρ Πούτιν περί «πυραυλικής μονομαχίας».

Όπως υπενθύμισε ο Ζελένσκι, ο Πούτιν, κατά την ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα 19.12.2024, πρότεινε συγκεκριμένα «πυραυλική μονομαχία» με τις ΗΠΑ που θα δείξει πως ο νέος υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος της Ρωσίας Oreshnik μπορεί να νικήσει οποιοδήποτε αμερικανικό σύστημα πυραυλικής άμυνας.

«Βλέπετε με ποιον έχουμε να κάνουμε; Πιστεύετε ότι ένας λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να πει κάτι τέτοιο; Είναι απλά σκουπίδια», είπε σε έντονο ύφος ο Ζελένσκι από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία δεν θα συνεχίσει τη διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου. Εξήγησε ότι οποιαδήποτε χώρα λαμβάνει κάτι φθηνό από τη Ρωσία αργά ή γρήγορα θα εξαρτηθεί από αυτήν. Εάν μια ευρωπαϊκή χώρα λάβει φυσικό αέριο και πληρώσει χρήματα στη Ρωσική Ομοσπονδία, αυτά τα χρήματα θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούν τον πόλεμο, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Zelenskyy reacts to Putin’s offer of a ‘high-tech duel’: “Do you think this is an adequate person? Just… scumbags…” pic.twitter.com/quBN9SmgCW

Ο Ζελένσκι, σχολιάζοντας άλλον έναν ισχυρισμό του Πούτιν – ότι δηλαδή το 2022 είχε επιτευχθεί συμφωνία στην Κωνσταντινούπολη για κατάπαυση του πυρός, αλλά οπισθοχώρησε το Κίεβο – δήλωσε ότι ουδέποτε υπήρξε αυτή η συμφωνία.

«Η Ουκρανία δεν συμφώνησε με το τελεσίγραφο της Ρωσικής Ομοσπονδίας», είπε ο Ζελένσκι. «Η Ουκρανία δεν υπέγραψε τίποτα, δεν υφίστανται συμφωνίες. Υπήρξε απάντηση στο τελεσίγραφο της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

putin is an old fantasist, he lives in his aquarium. “The Istanbul agreements never existed,” Zelensky said.



There was only an ultimatum from the russian Federation to seize our territories.



There was a reaction to the russian ultimatum. He simply offered Ukraine to surrender,… pic.twitter.com/pAoJPyiMTs