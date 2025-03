Ζελένσκι για τον ιστορικό καβγά με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Υπερασπιζόμουν της αξιοπρέπεια της Ουκρανίας»

Για τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία έχει καταφέρει να «διεισδύσει» στον Λευκό Οίκο με αποτέλεσμα να επηρεάσει στελέχη στο περιβάλλον του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην συνέντευξη που παραχώρησε για το περιοδικό «Time».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στην συνέντευξη που δημοσιεύθηκε σήμερα (24.03.2025) και για την επίσκεψη «φιάσκο», στον Λευκό Οίκο στις 28 Φεβρουαρίου 2025, που έμεινε στην ιστορία λόγω της έντονης και απρόσμενης διαμάχης με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχικά, ο Ουκρανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι «η Μόσχα έχει καταφέρει να πείσει υψηλόβαθμα στελέχη του Λευκού Οίκου να πιστέψουν και να υιοθετήσουν τα ρωσικά ψευδή επιχειρήματα» αλλά και «αφηγήματα» τόσο για τα αίτια έναρξης του πολέμου όσο και για την στάση του Κιέβου προς την διπλωματική και πολιτική επίλυση της σύγκρουσης.

«Πιστεύω ότι η Ρωσία κατάφερε να επηρεάσει ορισμένους ανθρώπους στον Λευκό Οίκο, οι οποίοι πίστεψαν ότι οι Ουκρανοί δεν θέλουν να τερματιστεί ο πόλεμος και ότι πρέπει να γίνει κάτι [από την αμερικανική πλευρά} για να τους αναγκάσουν» είπε χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην συνέχεια, ο ίδιος αναφέρθηκε στο περίφημο «καβγά» με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς στο Οβάλ Γραφείο, λέγοντας ότι:

«Εκείνη τη στιγμή υπήρχε η αίσθηση ότι δεν είμαστε σύμμαχοι ή ότι δεν παίρνω τη θέση που έχει ένας σύμμαχος των ΗΠΑ. Όμως εκείνη την στιγμή, υπερασπιζόμουν την αξιοπρέπεια της Ουκρανίας».

A Full-Video from the White House, of the Heated-Exchange earlier in the Oval Office between U.S. President Donald J. Trump, Vice-President JD Vance and Ukrainian President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/ex4cnLa6ZS