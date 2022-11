Να δικαστούν και οι ηθικοί αυτουργοί, «αυτοί που διέταξαν την επίθεση» στην πτήση MH17 της Malaysia Airlines πάνω από την Ουκρανία το 2014, ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαιρέτισε την απόφαση ολλανδικού δικαστηρίου με την οποία καταδικάζονται οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης.

Συγκεκριμένα, δικαστήριο στη Χάγη ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή του ότι η πτήση MH17 καταρρίφθηκε το 2014 από έναν πύραυλο ρωσικής κατασκευής που εκτοξεύτηκε από ένα αγρόκτημα στην ανατολική Ουκρανία και ότι η Ρωσία είχε τον γενικό έλεγχο των αυτονομιστικών δυνάμεων εκείνη την περίοδο.

Τρεις από τους τέσσερις υπόπτους που συνδέονται με την κατάρριψη του αεροσκάφους -δύο Ρώσοι πρώην αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών και ένας Ουκρανός αυτονομιστής ηγέτης-, καταδικάστηκαν ερήμην για ανθρωποκτονία και τους επιβλήθηκαν ποινές ισόβιας κάθειρξης.

«Η τιμωρία για όλες τις ρωσικές φρικαλεότητες -τόσο του παρόντος όσο και του παρελθόντος- θα είναι αναπόφευκτη», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Important court decision in The Hague. First sentences for the perpetrators of #MH17 downing. Holding to account masterminds is crucial too, as the feeling of impunity leads to new crimes. We must dispel this illusion. Punishment for all RF's atrocities then & now is inevitable.