Η Ζendaya έγραψε ιστορία τη βραδιά απονομής των τηλεοπτικών βραβείων Emmy 2020, καθώς έγινε η νεότερη σε ηλικία ηθοποιός που κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά.

Επίσης η νίκη της σηματοδοτεί μόνο τη δεύτερη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης που μια μαύρη ηθοποιός κερδίζει στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η Βαϊόλα Ντέιβις έγραψε ιστορία το 2015 όταν της απονεμήθηκε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά για την ερμηνεία της ως Αναλίζ Κίτινγκ στο «How to Get Away with Murder». Όταν η Ντέιβις παρέλαβε το Emmy, στην ομιλία της τόνισε: «Και επιτρέψτε μου να σας πω κάτι, το μόνο πράγμα που χωρίζει τις γυναίκες χρώματος από οποιονδήποτε άλλο είναι η ευκαιρία. Δεν μπορείτε να κερδίσετε Emmy για ρόλους που απλά δεν υπάρχουν».

Από την άλλη ο πρώτος μαύρος ηθοποιός που κέρδισε Emmy στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά ήταν ο Μπιλ Κόσμπι το 1966. Στη συνέχεια κέρδισε το ίδιο βραβείο το 1967 και το 1968. Συνολικά, μαύρος ηθοποιός έχει κερδίσει σε αυτή την κατηγορία επτά φορές , πιο πρόσφατα το 2019, όταν ο Μπίλι Πόρτερ πήρε σπίτι το αγαλματίδιο για την ερμηνεία του στη σειρά Pose.

H 24χρονη Zendaya, γεννημένη στο Όουκλαντ της Καλιφόρνια από Αφροαμερικανό πατέρα και μητέρα με καταγωγή από την Σκωτία και την Γερμανία είπε στην ομιλία της: «Θέλω απλώς να πω ότι υπάρχει ελπίδα στους νέους εκεί έξω. Γνωρίζω ότι η τηλεοπτική μας σειρά δεν φαίνεται πάντα σαν ένα υπέροχο παράδειγμα, αλλά υπάρχει ελπίδα στους νέους. Και θέλω απλώς να πω σε όλους τους συνομηλίκους μου εκεί έξω που εργάζονται έξω στους δρόμους, σας βλέπω, σας θαυμάζω, σας ευχαριστώ».