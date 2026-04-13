Κόσμος

Ζολντ Χέγκεντους: Ο χορευταράς μελλοντικός υπουργός Υγείας γλέντησε με την ψυχή του τη νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στις εκλογές της Ουγγαρίας

Όπως είναι λογικό, τα βίντεο με τον χορό του Χέγκεντους έγιναν viral με εκατομμύρια views σε λίγες ώρες
Viral έγινε ο στενός συνεργάτης του θριαμβευτή των εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ, Ζολτ Χέγκεντους, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νίκη του κεντροδεξιού κόμματος «Σεβασμός και Ελευθερία» (Tisza) το βράδυ της Κυριακής (13.4.26).

Ο Ζολτ Χέγκεντους, που προαλείφεται για υπουργός Υγείας στη νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας υπό τον Πέτερ Μαγιάρ, γλέντησε με την ψυχή του τη νίκη του κόμματός του, χορεύοντας ξέφρενα.

Όπως είναι φυσικό, τα βίντεο με τον χορό του Χέγκεντους έγινε viral με εκατομμύρια views σε λίγες ώρες.

 

 

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε η δημοσιογράφος του RTL, Νοέμι Ζαλαβάρι, ο Χέγκεντους έδωσε ρέστα πάνω στη σκηνή στην οποία ο Πέτερ Μάγιαρ πανηγύριζε την αλλαγή σκυτάλης μετά από 16 χρόνια στην Ουγγαρία.

«Ο Ζολτ Χέγκεντους, το όνομα του οποίου ακούγεται για τη θέση του επόμενου υπουργού Υγείας, είναι χαρούμενος» έγραψε η δημοσιογράφος στη λεζάντα του βίντεο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo