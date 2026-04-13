Ζολντ Χέγκεντους: Ο χορευταράς μελλοντικός υπουργός Υγείας γλέντησε με την ψυχή του τη νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στις εκλογές της Ουγγαρίας

Viral έγινε ο στενός συνεργάτης του θριαμβευτή των εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ, Ζολτ Χέγκεντους, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νίκη του κεντροδεξιού κόμματος «Σεβασμός και Ελευθερία» (Tisza) το βράδυ της Κυριακής (13.4.26).

Ο Ζολτ Χέγκεντους, που προαλείφεται για υπουργός Υγείας στη νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας υπό τον Πέτερ Μαγιάρ, γλέντησε με την ψυχή του τη νίκη του κόμματός του, χορεύοντας ξέφρενα.

Όπως είναι φυσικό, τα βίντεο με τον χορό του Χέγκεντους έγινε viral με εκατομμύρια views σε λίγες ώρες.

Dancing minister goes viral!



A victory dance by Zsolt Hegedűs has racked up over a million views overnight.



He’s one of the key figures in Péter Magyar’s team and a leading candidate for Hungary’s health minister.



A top orthopedic surgeon, he spent years working in leading… pic.twitter.com/9EqCxep9FK — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2026

Zsolt Hegedűs, Hungary’s future health secretary breaking it down after last night’s election win.



Video courtesy of Noémi Zalavári. pic.twitter.com/MVWgZP0kfV — Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) April 13, 2026

Zsolt Hegedűs – lekarz, specjalista w zakresie chirurgii ręki i ortopedii. #Węgry pic.twitter.com/8BPhRsTMho — Dominik Héjj (@kropka_hu) April 13, 2026

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε η δημοσιογράφος του RTL, Νοέμι Ζαλαβάρι, ο Χέγκεντους έδωσε ρέστα πάνω στη σκηνή στην οποία ο Πέτερ Μάγιαρ πανηγύριζε την αλλαγή σκυτάλης μετά από 16 χρόνια στην Ουγγαρία.

«Ο Ζολτ Χέγκεντους, το όνομα του οποίου ακούγεται για τη θέση του επόμενου υπουργού Υγείας, είναι χαρούμενος» έγραψε η δημοσιογράφος στη λεζάντα του βίντεο.