Θρίλερ με την υπόθεση του Έλληνα κατασκόπου του Ιράν στη Βρετανία – Τι λέει Ιρανή δημοσιογράφος

Το αντικαθεστωτικό κανάλι του Ιράν «Iran Ιnternational» με έδρα το Λονδίνο φέρεται να είχε βάλει στο στόχαστρο ο 47χρονος Έλληνας, που συνελήφθη ως κατάσκοπος της Τεχεράνης. Ο Έλληνας, μεταξύ άλλων, παρακολουθούσε δημοσιογράφο του τηλεοπτικού σταθμού με κρυφή κάμερα που είχε τοποθετήσει μέσα σε μία κάλτσα, την οποία κρέμασε καμουφλαρισμένη πάνω σε ένα δέντρο.

Από τη Γερμανία, όπου φέρεται να διέμενε μόνιμα τα τελευταία χρόνια, ο 47χρονος Έλληνας που προφυλακίστηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, ταξίδεψε δύο φορές στο Λονδίνο: μία τον Απρίλιο και μία τον Μάιο. Φωτογράφιζε κατοικίες, πινακίδες αυτοκινήτων και τοποθεσίες που συνδέονταν με δημοσιογράφο του «Iran Ιnternational», το οποίο εκπέμπει στα περσικά, ασκώντας δριμύτατη κριτική στο θεοκρατικό καθεστώς.

Η δημοσιογράφος Νέγκαρ Μοτζταχέντι του καναλιού, μίλησε το Σάββατο (30.05.2026) στον ANT1 και είπε για τον 47χρονο Έλληνα ότι «ενδεχομένως έκανε παρακολουθήσεις για λογαριασμό του ιρανικού καθεστώτος, για να γνωρίζουν πότε οι δημοσιογράφοι και οι παραγωγοί μπαίνουν και φεύγουν από το γραφείο και να συλλέγουν φωτογραφίες και στοιχεία που θα τους επέτρεπαν στο άμεσο μέλλον να πραγματοποιήσουν κάποια επίθεση».

Όπως δήλωσε η Μοτζταχέντι: «To γεγονός πως εμπλέκεται ένας Έλληνας δεν μου προκαλεί έκπληξη. Έχουμε δει πολλά αναδυόμενα τρομοκρατικά δίκτυα που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς. Κάποιες από τις τακτικές που χρησιμοποιούν είναι να προσλαμβάνουν ανθρώπους που βρίσκουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπήκοοι από κάθε χώρα του κόσμου, αν η τιμή είναι κατάλληλη, είναι πρόθυμοι να κάνουν κάτι τέτοιο για τα χρήματα. Δεν χρειάζεται να συνδέονται ιδεολογικά ή να συμπαθούν το ιρανικό καθεστώς. Αν η τιμή είναι αυτή που πρέπει μπορούν να σε αγοράσουν».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 47χρονος Έλληνας, μεταξύ άλλων, παρακολουθούσε δημοσιογράφο του «Iran International» με μία κάμερα που είχε κρυμμένη σε δέντρο. Μάλιστα, η κάμερα αυτή είχε τη δυνατότητα να μεταδίδει δεδομένα σε άγνωστους παραλήπτες στο εξωτερικό.

«Είναι το εγχειρίδιο και το σήμα κατατεθέν της διεθνούς καταστολής του ιρανικού καθεστώτος. Προσπαθούν να μας φιμώσουν και να επεκτείνουν την εμβέλεια τους πέρα από τα σύνορα», δήλωσε η Νέγκαρ Μοτζταχέντι.

Ποιος είναι ο 47χρονος Έλληνας

Ο 47χρονος εμφανίστηκε σε δικαστήριο στο Λονδίνο, το οποίο και αποφάσισε την προφυλάκισή του μέχρι τις 19 Ιουνίου, οπότε και θα παρουσιαστεί στο κεντρικό ποινικό δικαστήριο του Old Bailey.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο χωρίς δικηγόρο, ωστόσο είχε Ρωσίδα διερμηνέα, καθώς τα ελληνικά δεν είναι η βασική του γλώσσα επικοινωνίας.

Του αναγνώστηκε απλά το κατηγορητήριο και στις 19 Ιουνίου στο Ποινικό Δικαστήριο του Old Bailey θα κληθεί να δηλώσει αν είναι ένοχος ή αθώος.

Αν δηλώσει αθώος, ο δικαστής θα ορίσει νέα ημερομηνία για την διεξαγωγή της δίκης.

Αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί αρκετούς μήνες μετά καθώς, όπως τόνισε βρετανική δικαστική πηγή, ειδικά στις υποθέσεις αντικατασκοπείας, όπου υπάρχουν ευαίσθητα έγγραφα και μεγάλος όγκος αποδεικτικού υλικού, χρειάζεται πολύς χρόνος για να συμπληρωθεί ο φάκελος.

Αν δηλώσει ένοχος, η υπόθεση θα προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα και σε μεταγενέστερη ακρόαση θα του επιβληθεί η ποινή που του αναλογεί.

Ο 47χρονος γεννήθηκε στην Τσάλκα της Γεωργίας και με τη μητέρα και τον αδελφό του έμεναν στη Ξάνθη. Στην Ελλάδα εργαζόταν ως οικοδόμος και δεν είχε απασχολήσει τις αρχές. Πριν χρόνια μετανάστευσε στη Γερμανία. Είχε τεθεί σε διακριτική επιτήρηση από τις ιταλικές αρχές ως ύποπτος για κατόπτευση εβραϊκού στόχου.