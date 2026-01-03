Ζοράν Μαμντάνι: Πράξη πολέμου και παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, χαρακτήρισε την αμερικανική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ως «πράξη πολέμου» και παραβίαση του διεθνούς και ομοσπονδιακού δικαίου.

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Καράκας, μεταφέρονται στις ΗΠΑ και θα τεθούν υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη, δήμαρχος της οποίας είναι ο Ζοράν Μαμντάνι.

Ο Μαμντάνι, ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη ημέρα της θητείας του ως δήμαρχος, δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την επιχείρηση καθώς και για την «προγραμματισμένη φυλάκιση του Μαδούρο υπό ομοσπονδιακή κράτηση εδώ στη Νέα Υόρκη».

«Η μονομερής επίθεση σε ένα κυρίαρχο έθνος αποτελεί πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και διεθνούς δικαίου. Αυτή η κατάφωρη προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος δεν επηρεάζει μόνο όσους βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά έχει άμεσο αντίκτυπο στους Νεοϋορκέζους, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων Βενεζουελάνων που έχουν κάνει αυτή την πόλη το σπίτι τους», δήλωσε ο Μαμντάνι.

«Το ενδιαφέρον μου εστιάζεται στην ασφάλειά τους και στην ασφάλεια κάθε Νεοϋορκέζου, και η διοίκησή μου θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να εκδίδει σχετικές οδηγίες».

Να σημειωθεί ότι η πόλη της Νέας Υόρκης φιλοξενεί μια μεγάλη κοινότητα Βενεζουελάνων, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τη χώρα.

Πολλοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν στη Νέα Υόρκη, συμβάλλοντας στην πρόκληση μιας τεράστιας μεταναστευτικής κρίσης στην πόλη το 2022.

Ο Μαμντάνι, ένας δημοκρατικός σοσιαλιστής, δέχτηκε κριτική κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για το δημαρχιακό αξίωμα επειδή δίστασε να αναφερθεί στον Μαδούρο ως δικτάτορα κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης.

Αργότερα διευκρίνισε τη θέση του, λέγοντας ότι πιστεύει ότι ο Μαδούρο είναι δικτάτορας.