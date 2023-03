Ευθεία επίθεση κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας έκανε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, ενώ απείλησε και με κυρώσεις.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ σχολίασε με ανάρτησή του στο twitter τα σενάρια περί απόφασης του Κρεμλίνου να εγκαταστήσει πυρηνικά όπλα της Ρωσίας στο έδαφος της Λευκορωσίας και μίλησε για απειλή για την ασφάλεια στην Ευρώπη.

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.



The EU stands ready to respond with further sanctions.