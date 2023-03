Ο Γκάρι Ρόσινγκτον, κιθαρίστας του θρυλικού συγκροτήματος της ροκ, Lynyrd Skynyrd, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών.

Η είδηση για τον θάνατο του κιθαρίστα των Lynyrd Skynyrd, γνωστοποιήθηκε μέσα από την επίσημη σελίδα του ροκ συγκροτήματος, στο Facebook.

Η αιτία θανάτου του κιθαρίστα των Lynyrd Skynyrd δεν έχει γίνει γνωστή ως τώρα. Ο 71χρονος μουσικός του ροκ συγκροτήματος, πάντως, είχε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα υγείας στο παρελθόν.

Μάλιστα το 2021 είχε υποβληθεί σε επέμβαση στην καρδιά, κατά τη διάρκεια περιοδείας των Lynyrd Skynyrd. Ο 71χρονος κιθαρίστας ήταν το τελευταίο από τα ιδρυτικά μέλη του ροκ συγκροτήματος.

Η δημοσίευση που έγινε στην σελίδα των Lynyrd Skynyrd, ανέφερε:

«Με βαθύτατη θλίψη πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι χάσαμε σήμερα τον αδελφό, φίλο, μέλος της οικογένειας, τραγουδοποιό και κιθαρίστα Γκάρι Ρόσινγκτον. Ο Γκάρι είναι τώρα με τα αδέρφια του Skynyrd και την οικογένειά του στον ουρανό και παίζει όμορφα, όπως κάνει πάντα.

Παρακαλούμε να έχετε τον Ντέιλ, τη Μέρι, την Άνι και όλη την οικογένεια Ρόσιγκτον στις προσευχές σας και να σεβαστείτε την ιδιωτική ζωή της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

🕊

Η διαδρομή του ροκ συγκροτήματος

Οι Lynyrd Skynyrd δημιουργήθηκαν το 1964, αρχικά με τα ονόματα, The One Percent, My Backyard και The Noble Five, από τον τραγουδιστή Ρόνι Βαν Ζαντ, τους κιθαρίστες Γκάρι Ρόσινγκτον και Άλεν Κόλινς, τον μπασίστα Λάρι Τζάνστρομ και το ντράμερ Μπομπ Μπερνς. Μετά από χρόνια προβών, οι Noble Five έκαναν τις πρώτες τους επίσημες εμφανίσεις το 1968, ανοίγοντας συναυλίες των Strawberry Alarm Clock.

Το 1970, άλλαξαν το όνομα τους σε Lynyrd Skynyrd, κοροϊδευτικά προς τον καθηγητή φυσικής αγωγής του λυκείου τους, Λεόναρντ Σκίνερ.

Ο πρώτος τους δίσκος κυκλοφόρησε το 1973. Το 1974 κυκλοφόρησαν το διπλά πλατινένιο άλμπουμ, Second Helping με την μεγαλύτερη και πιο διαχρονική επιτυχία τους το μυθικό: Sweet Home Alabama.

Η αεροπορική τραγωδία

Το 1977, λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ Street Survivors το συγκρότημα πετούσε με το ιδιωτικό του αεροσκάφος από το Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα. Από λάθος υπολογισμό τελείωσαν τα καύσιμα του αεροπλάνου, το οποίο συνετρίβη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Ρόνι Βαν Ζαντ, ο Στιβ Γκέινς, η Κέισι Γκέινς μέλος των Honkettes, ο βοηθός του μάνατζερ τους Ντιν Κιλπάτρικ, ο πιλότος Γουόλτερ ΜακΚρίρι και ο δεύτερος πιλότος Ουίλιαμ Γκρέι.

Τα υπόλοιπα άτομα που επέβαιναν στο αεροσκάφος υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς.