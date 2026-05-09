Στέλιος Πέτσας και Σοφία Βούλτεψη με φανέλα των Metallica – Οι επώνυμοι που έδωσαν το παρών

Πολλοί ήταν οι επώνυμοι που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για την θρυλική συναυλία των Metallica το βράδυ του Σαββάτου (09/05/2026).

Οι Metallica σε μια ανεπανάληπτη συναυλία έκαναν «σεισμό» στο ΟΑΚΑ και γνώρισαν την αποθέωση από περισσότερους από 80.000 οπαδούς τους που έδωσαν το παρών και τραγούδησαν τις μεγάλες επιτυχίες του metal συγκροτήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παρών έδωσαν πολλά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, της μόδας, της υποκριτικής, αλλά και της πολιτικής σκηνής της χώρας.

Χαρακτηριστικό είναι πως ο Στέλιος Πέτσας και η Σοφία Βούλτεψη φωτογραφήθηκαν με την φανέλα των Metallica.

Στην συναυλία βρέθηκε και ο Νίκος Πλακιάς.

Την metal μπάντα απόλαυσαν μεταξύ άλλων η Φαίη Σκορδά και ο Λάκης Γαβαλάς.