Αλεξάνδρα Νίκα – Κωνσταντίνος Αργυρός: Νέες φωτογραφίες από την γαμήλια δεξίωσή τους – «Μέρος δεύτερο»

Την ομορφότερη περίοδο στην ζωή τους διανύουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, ο οποίοι ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου πριν μερικές εβδομάδες και πλέον απολαμβάνουν τον έγγαμο βίο, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στον γιο τους, Βασίλη.

Η Αλεξάνδρα Νίκα, που είναι αρκετά ενεργή στα στα social media, μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από την δεξίωση του γάμου της με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Κωνσταντίνο Αργυρό. Έτσι, την Κυριακή (24.08.2025) ανέβασε μία σειρά νέων φωτογραφιών από την ξεχωριστή της ημέρα, γράφοντας στη λεζάντα του post: «Μέρος δεύτερο».

Το ζευγάρι έλαμπε από ευτυχία καθ’ όλη τη διάρκεια της ιδιαίτερης μέρας τους, ενώ η Αλεξάνδρα Νίκα ήταν απαστράπτουσα φορώντας νυφικό της Celia Kritharioti αλλά και στο φόρεμα που επέλεξε αργότερα στη δεξίωση.

Ο γάμος έγινε στις 7 Ιουλίου σε ένα πολυτελές θέρετρο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτος, στενοί φίλοι του τραγουδιστή.

Το ζευγάρι είχε εκφράσει την επιθυμία του, το μυστήριο και το γλέντι να γίνουν «υπό άκρα μυστικότητα» μακριά από τους φωτογραφικούς φακούς.

Ωστόσο, μερικοί καλεσμένοι του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα είχαν μοιραστεί λίγα στιγμιότυπα από την τελετή.

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2023 ενώ η 26χρονη Αλεξάνδρα Νίκα, έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά της με τον γνωστό τραγουδιστή, τον περασμένο Νοέμβριο.

«Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα. Είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή. Όταν τον βλέπεις πρώτη φορά και συνειδητοποιείς πως αυτό είναι κάτι δικό σου, δεν μπορείς να διανοηθείς το τι συναισθήματα βγαίνουν από μέσα σου και τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Είναι το απόλυτο» είχε εξομολογηθεί ο τραγουδιστής στο Tik Tok για τον ερχομό του γιου του.