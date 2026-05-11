Νατάσα Θεοδωρίδου και Γιάννης Καρυπίδης μαζί στο αεροδρόμιο μετά το ταξίδι της επιστροφής από Θεσσαλονίκη

Νατάσα Θεοδωρίδου και Γιάννης Καρυπίδης παραμένουν σε σχέση, με την δημοφιλή τραγουδίστρια να δηλώνει ευτυχισμένη κοντά του. Μετά από μια περίοδο που οι δυο τους απέφευγαν τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις, έχουν αποφασίσει όπως φαίνεται να περάσουν στο επόμενο στάδιο.

Οι δυο τους καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά την επιστροφή τους από τη Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης Καρυπίδης επέλεξε να επιταχύνει όταν είδε την κάμερα της εκπομπής «Happy Day» στο οπτικό του πεδίο, όμως η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν απέφυγε τον ρεπόρτερ που την πλησίασε.

Η τραγουδίστρια πάντως δεν θέλησε να πει το παραμικρό για τη σχέση της: «Γειά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τα φιλιά μου, σας παρακολουθώ», είπε χαμογελώντας πριν αποχωρήσει.

Η τραγουδίστρια και ο επιχειρηματίας φέρονται να είναι μαζί από τον Μάρτιο του 2025. Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Καρυπίδης κάνουν ταξίδια, απολαμβάνουν τις στιγμές που περνούν μαζί και φροντίζουν να μην δίνουν τροφή για σχόλια και συζητήσεις. Δεν δείχνουν να ενοχλούνται όταν πέφτουν πάνω σε φωτογράφους αν και δεν επιδιώκουν την προβολή της σχέσης τους.

«Σαν τον έρωτα δεν έχει. Επειδή έχω κορίτσια, δεν έχει μπει άντρας στο σπίτι ποτέ. Παρόλο που έφυγαν τα κορίτσια μου για σπουδές, ακόμα δεν μπαίνει. Να αλλάξει παρακαλώ! Δίνομαι στον έρωτα ψυχή και σώμα. Στον έρωτα εάν δεν δοθείς, τότε κάνουμε μισή δουλειά» είχε δηλώσει η Νατάσα Θεοδωρίδου σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Mega.