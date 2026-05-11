Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: Είναι πολύ γλυκός και σκεπτόμενος, είναι σημαντική η γνώμη του για μένα

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά παραμένουν μαζί και η σχέση τους δείχνει πιο δυνατή από ποτέ. Η ραδιοφωνική παραγωγός παραχώρησε νέες δηλώσεις στην εκπομπή «Super Katerina» και μίλησε τόσο για τον σύντροφό της, όσο και για τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, για τις δικές της επαγγελματικές κινήσεις.

Η Μαρία Αντωνά ανέφερε πως ο Γιώργος Λιάγκας είναι ο άνθρωπος που συμβουλεύεται πριν πάρει αποφάσεις. Τον χαρακτήρισε «γλυκό» και «σκεπτόμενο». Για να περιγράψει τη σχέση τους, ανέφερε πως όταν υπάρχει ηρεμία σε ένα ζευγάρι, αυτό φαίνεται στην εικόνα που εκπέμπουν και οι δύο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά για το τηλεοπτικό της μέλλον στον ΑΝΤ1 και στο πλευρό της Κατερίνας Καραβάτου, δήλωσε: «Είναι πολύ τιμητικό όταν ο κόσμος σου ζητάει να βγάλει μια φωτογραφία μαζί σου. Δεν γνωρίζω ποιες είναι οι σκέψεις του καναλιού για την εκπομπή. Δεν έχω κάνει συζητήσεις. Η διάθεσή μου είναι να συνεχίσω με την Κατερίνα του χρόνου. Ό,τι είναι πρώτη θα βγω να το πω».

Για τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να παρουσιάζει τη δική της καλοκαιρινή εκπομπή, ξεκαθάρισε: «Έχω ακούσει από sites ότι θα κάνω καλοκαιρινή εκπομπή, δεν το ξέρω ακόμα. Εμένα η χαρά μου είναι να φαίνεται η δουλειά μου».

Όσον αφορά τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα με τον οποίο μετράνε δυο χρόνια σχέσης, η Μαρία Αντωνά εξομολογήθηκε: «Ονειρευόμουν να είμαι σε σχέση που θα μπορώ να εξελιχθώ ως άνθρωπος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν υπάρχει ηρεμία, αυτό φαίνεται σε εσένα. Όλα είναι καλά, όλα είναι πολύ όμορφα. Είμαι με έναν άνθρωπο που είναι πολύ γλυκός και σκεπτόμενος. Τον συμβουλεύομαι γενικά στις σκέψεις που μπορεί να έχω. Είναι πολύ σημαντική η γνώμη του για εμένα. Δεν ζηλεύω καθόλου».

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε προ μηνών δημόσια στη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1. Η αναφορά έγινε με αφορμή τα σχόλια που δέχτηκε ο Νίκος Οικονομόπουλος σχετικά με την πίστη του, ωστόσο ο παρουσιαστής δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί και στην αγαπημένη του.