Η Έλλη Κοκκίνου για τον θάνατο του πατέρα της από καρκίνο: «Πέθανε μέσα σε ένα μήνα, ήταν πολύ ξαφνικό»

Η Έλλη Κοκκίνου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Sunday Night» και μίλησε στη Χριστιάνα Αριστοτέλους για την καριέρα και την προσωπική ζωή της. Κάποια στιγμή ξέσπασε σε κλάματα, όταν έφερε στο μυαλό της τον θάνατο του μπαμπά της το 1998. Η τραγουδίστρια ανέφερε πως ο πατέρας της διαπίστωσε το σοβαρό πρόβλημα υγείας όταν πια ήταν αργά. Ο καρκίνος του στέρησε τη ζωή και η ίδια θυμήθηκε τις τελευταίες ώρες που πέρασε μαζί του.

Η Έλλη Κοκκίνου προσπάθησε συγκινημένη να σκιαγραφήσει τον χαρακτήρα του πατέρα της, που βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό της. Όπως είπε, ήταν ένας άνθρωπος δοτικός και καλόκαρδος που στήριζε την οικογένεια και τους συνανθρώπους του. Έφυγε από τη ζωή, όταν η κόρη του είχε ξεκινήσει να κυνηγάει τα όνειρά της, στην εγχώρια δισκογραφία.

«Ο μπαμπάς μου πέθανε το 1998, από καρκίνο μέσα σε ένα μήνα. Ήταν πάρα πολύ ξαφνικό, ευτυχώς δεν πόνεσε. Δεν το κατάλαβε», εξομολογήθηκε η Έλλη Κοκκίνου. Στη συνέχεια αναφερόμενη στην προσωπικότητα του, είπε: «Ήταν ένας πολύ αγαθός άνθρωπος, καλόκαρδος, που του άρεσε να βοηθάει, να στηρίζει και μοιράζεται τα χρήματά του, ότι είχε και δεν είχε, που αυτό του έκανε κακό γιατί πολλοί τον εκμεταλλεύτηκαν».

«Μου έφυγε πάρα πολύ γρήγορα, έπεσε σε κώμα, στο σπίτι, στο κρεβάτι του και καταλάβαμε ότι ήταν οι τελευταίες του στιγμές. Και θυμάμαι ότι ήθελα να φύγει με μουσική που του άρεσε και του έβαλα Σινάτρα που ήταν ο αγαπημένος του και ενώ ήταν σε κώμα, θυμάμαι, με το που του έβαλα τη μουσική, ενώ νόμιζαν όλοι πως δεν καταλαβαίνει τίποτα, άρχισε να βουρκώνει… Είπα ότι αν είναι αυτά τα τελευταία του λεπτά στη ζωή, άστον να φύγει με τη μουσική που αγαπούσε», είπε εμφανώς συγκινημένη η τραγουδίστρια. Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 19.37 στο επόμενο βίντεο.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Έλλη Κοκκίνου είχε μιλήσει για το διαζύγιο που είχαν πάρει οι γονείς της και τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κατάσταση.