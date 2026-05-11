Αντώνης Ρέμος: Συναυλία στις 12 Σεπτεμβρίου στην Παραλία Θεσσαλονίκης για τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία

Ο Αντώνης Ρέμος ανακοίνωσε πως θα γιορτάσει στην Παραλία Θεσσαλονίκης τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία, με μια ξεχωριστή συναυλία. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και τον τραγουδιστή θα πλαισιώνουν μια σειρά από καλλιτέχνες – φίλοι του, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Πρόκειται για καλλιτέχνες που γνώρισε κατά τη διάρκεια της πορείας του και ήρθαν κοντά μέσα από τη δουλειά τους.

Πιο αναλυτικά, ο Αντώνης Ρέμος έγραψε στην ανάρτησή του: «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30. Σε προσκαλώ να το γιορτάσουμε μαζί, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στην Παραλία της Θεσσαλονίκης. Τριάντα χρόνια, μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί τους έρωτες και τους χωρισμούς μας, τις χαρές και τις μοναξιές μας, τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας. Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ. Με ελεύθερη είσοδο, σαν μία μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζετε τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχίζοντας, ο τραγουδιστής πρόσθεσε: «Ο τόπος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος. Η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα, οι μνήμες. Να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής. Μαζί, φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια στο ταξίδι της μουσικής. Θα τραγουδήσω λοιπόν με φίλους για φίλους.

Στην Παραλία της Θεσσαλονίκης θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές με την αρωγή της ΔΕΗ. Και με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Νανούρη. Ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζει κανείς μόνο μια φορά – γι’ αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες. Όμως, στο τέλος, πάντα αυτό που μας ενώνει θα είναι η συγκίνηση ενός τραγουδιού που νιώθω ότι γράφτηκε μόνο για σένα και για μένα και θέλω να σου το ξαναπώ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antonis Remos (@aremovic)

Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών του στο Nox Athens (όπου συνεργάστηκε με τον Χρήστο Μάστορα και τις Μέλισσες), ο καλλιτέχνης ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από τα νυχτερινά κέντρα.