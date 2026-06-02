Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Όσο ήμουν στη δραματική σχολή δούλευα μπάρμαν, είχα σερβίρει και τη Μαρινέλλα

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης παραχώρησε συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, για την εκπομπή «The 2night Show» και αποκάλυψε μεταξύ άλλων πως παλαιότερα είχε εργαστεί ως μπάρμαν. Είχε γνωρίσει και είχε σερβίρει τότε διάσημους καλλιτέχνες. Θυμήθηκε τα λόγια που είχε πει στην αείμνηστη Μαρινέλλα όταν εκείνη καθυστερούσε και η κουζίνα του καταστήματος έπρεπε να κλείσει.

Όπως είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Όσο ήμουν στη δραματική σχολή δούλευα μπάρμαν στο Μαντείο, έχω σερβίρει τους Ρέππα – Παπαθανασίου και τη Μαρινέλλα. Όλους τους καλλιτέχνες. Ήμουν νεαρός και ήμουν σε ένα μαγαζί που ερχόταν κόσμος από διάφορους κλάδους. Ήταν πολύ ωραία, δύο χρόνια γεμάτα. Τότε η Μαρινέλλα, νομίζω ότι τραγουδούσε στο Rex. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαία κυρία, τι ιστορίες έχω μάθει δίπλα της».

Στη συνέχεια, μοιράστηκε μια χιουμοριστική ιστορία με τη Μαρινέλλα, την οποία συνήθιζε να σερβίρει όσο εργαζόταν στο συγκεκριμένο μαγαζί: «Θυμάμαι ότι μία φορά έπρεπε να κλείσει η κουζίνα και εγώ είχα εκνευριστεί γιατί η Μαρινέλλα πήγαινε και χαιρετούσε κόσμο. Κάποια στιγμή της είπα “σας παρακαλώ καθίστε να φάτε, πρέπει να κλείσει η κουζίνα. Δεν καταλαβαίνετε και εσείς ότι είμαστε εργαζόμενοι;”.

Πολλά περιστατικά έζησα εκεί, υπήρχε πολλή αθωότητα. Ήμουν και εγώ 19-20 χρονών. Προσπαθούσα να είμαι πάντα σοβαρός σε αυτό που έκανα, όχι σοβαροφανής, αλλά να έχω σοβαρότητα σε αυτό που κάνω».

«Ο Αναστάσης θα γίνει 6 ετών, έχει μεγαλώσει και πλέον έχει άποψη για όλα. Εκφράζεται και εμείς τον ενθαρρύνουμε να “ανθίσει”. Προσπαθώ ως μπαμπάς να ακούω τις ανάγκες του γιου μου και να είμαι παρών. Όταν δεν είμαι λόγω δουλειάς, νιώθω ενοχές», παραδέχεται χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

«Η Κάτια Δανδουλάκη μου έλεγε ότι φέτος είναι μια σεζόν και του χρόνου θα είναι άλλη. Με ισορρόπησε κάπως αυτό όταν πήγα να βγω εκτός πορείας. Οι δικοί μας άνθρωποι μπορεί να φοβούνται να μας μιλήσουν, αλλά πρέπει», ανέφερε σε άλλο σημείο ο ηθοποιός.

«Φέτος κλείνω επίσημα 30 χρόνια στο θέατρο. Ξεκίνησα το καλοκαίρι του 1996. Η πρώτη μου παράσταση ήταν στο θέατρο της Επιδαύρου. Όσα έζησα αυτά τα 30 χρόνια ήταν περισσότερα από όσα ονειρεύτηκα.

Στο σχολείο δεν ήμουν τόσο καλός. Δεν καθόμουν να διαβάσω. Αν δεν γινόμουν ηθοποιός, λογικά θα γινόμουν χρυσοχόος – μοντελίστας όπως ο πατέρας μου. Ήμουν πάντα “ανήσυχος” και τολμούσα, πήγαινα στα καμαρίνια και άφηνα το βιογραφικό μου», περιέγραψε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.